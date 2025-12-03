Coriano, confermata la regolarità degli autovelox

Gli impianti risultano autorizzati dal MIT con il codice catastale D004: nessun errore, solo una diversa dicitura

Il Comune di Coriano chiarisce la piena regolarità dei suoi quattro autovelox, presenti nell’elenco del Ministero dei Trasporti con il codice catastale D004 anziché con il nome del Comune. Dopo una verifica immediata con la Polizia Locale, è stato confermato che gli impianti – due fissi sulla SS72 e due mobili – sono correttamente autorizzati dal MIT.

La nota stampa del sindaco del Comune di Coriano Gianluca Ugolini

“Sapevo che avevamo fatto regolarmente tutte le procedure tanto è vero che, essendo anche la mia delega, ho partecipato personalmente all’incontro in Prefettura che ha confermato la nostra condizione. Non è servito neppure disturbare il Ministero dei Trasporti, ma chiedere al responsabile della Polizia Locale di Coriano, Dott. Lorenzo Spataro un chiarimento, ottenuto in una manciata di secondi.

I nostri autovelox sono presenti nell’elenco pubblicato dal Ministero, ma invece di figurare col nome Coriano, risultano operativi col codice catastale del Comune: D004.

Scorrendo l’elenco degli oltre 3600 apparecchi di controllo autorizzati dal MIT al codice CMRNP200 - D004, che equivale a dire Coriano, corrispondono due apparecchi in postazione fissa sulla SS.72 e due apparecchi in postazione mobile.

Quello che ci interessa prioritariamente è la riduzione del rischio e la vita delle persone e l’utilizzo delle apparecchiature velox è dimostrato essere l’unico metodo efficace per contenere il problema.

Appena ricevuta la sua telefonata, ho verificato con gli uffici perché nell’elenco del ministero delle Infrastrutture i nostri quattro autovelox non figurassero con la dicitura Coriano oppure Comune di Coriano. E, nel pomeriggio, abbiamo capito che sono stati autorizzati col codice di riferimento del Comune, il D004 appunto, e col codice degli impianti, il CMRNP200. Comunque, i nostri autovelox sono regolarmente presenti nell’elenco del Mit, e sono stati autorizzati dal Ministero.

Capitolo chiuso dunque: tra i 3.614 autovelox italiani autorizzati ci sono anche i quattro di Coriano. E, quindi, gli automobilisti che dovessero transitare lungo la Ss72 con direzione San Marino o con direzione Rimini dovranno continuare a tenere l’acceleratore sotto i 70 km/h, per non incorrere nella multa per eccesso di velocità.

Non solo Coriano, però, perché gli autovelox autorizzati in provincia di Rimini sono davvero tanti. Parliamo degli impianti di Rimini, in via Tolemaide, in via Settembrini, davanti all’ospedale, e in via Euterpe, all’altezza della polisportiva Garden, ai quali, ad inizio estate 2026, dovrebbe aggiungersi anche quello di via Melucci a Bellariva, nei pressi dell’area individuata per il nuovo stadio dell’Atletica leggera. E, poi, parliamo della colonnina di Cattolica, lungo la circonvallazione, alla quale, entro gennaio, se ne dovrebbe aggiungere un’altra, nei pressi del Mc Donald’s. E, ancora, parliamo degli autovelox nei pressi della curva del Fattore, a Riccione, e di altri due a Misano. Infine, dei due di Bellaria, sull’Adriatica e di quello dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia, lungo la via Emilia”.