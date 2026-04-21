Coriano, conti solidi e debito in calo: avanzo da 14,6 milioni e nuovi investimenti per 2,8 milioni

Conti in ordine e cantieri aperti: nove interventi in corso e altri in arrivo

Nella seduta di ieri (20 aprile), il Consiglio comunale di Coriano ha esaminato tre punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del rendiconto 2025 e la variazione al bilancio di previsione 2026-2028.

"Il rendiconto fotografa una situazione economico-finanziaria solida", evidenzia l'amministrazione comunale. L’esercizio si chiude con un risultato di amministrazione pari a 14,6 milioni di euro, suddiviso tra quote accantonate, vincolate e disponibili. Il fondo cassa al 31 dicembre supera i 10 milioni di euro, mentre il patrimonio complessivo si attesta oltre i 39 milioni.

Tra i dati più significativi emerge il netto miglioramento dei tempi di pagamento, scesi dai 25 giorni del 2022 ai circa 13 del 2025, con ricadute favorevoli per imprese e fornitori. Parallelamente prosegue la riduzione dell’indebitamento: il debito residuo dei mutui è passato da 5,2 milioni nel 2023 a 3,6 milioni nel 2025, con un calo del debito pro capite da circa 500 a 345 euro. Un risultato legato anche all’estinzione anticipata di alcuni mutui, che ha consentito di liberare risorse correnti da destinare ai servizi e al personale.

In diminuzione anche i fondi di accantonamento: il fondo crediti di dubbia esigibilità si riduce di un milione rispetto all’anno precedente, mentre il fondo contenziosi registra un calo del 50%. Si consolida inoltre l’avanzo libero, che nel 2025 raggiunge i 2,1 milioni di euro, "frutto di economie di spesa e di un’intensa attività di recupero dell’evasione, sostenuta dal rafforzamento dell’Ufficio Tributi".

Accanto ai numeri, l’amministrazione rivendica i risultati sul piano operativo: negli ultimi anni si è registrato un miglioramento complessivo degli indicatori finanziari e della capacità gestionale, accompagnato dal mantenimento dei servizi alla comunità, tra cui interventi sociali, iniziative educative, attività culturali e sportive e supporto agli anziani.

Sul fronte degli investimenti, il Comune ha acquisito un immobile strategico per le attività amministrative e conta attualmente nove cantieri aperti sul territorio, con almeno altri quattro interventi in fase di avvio. La variazione di bilancio prevede inoltre nuovi interventi per circa 2,8 milioni di euro, destinati a manutenzioni, edilizia scolastica, viabilità, infrastrutture e sicurezza.

"Il rendiconto 2025 conferma la solidità dei conti del Comune e il lavoro serio portato avanti in questi anni – commenta il sindaco Gianluca Ugolini, con delega al Bilancio –. Sono risultati che non arrivano per caso, ma da scelte ben precise: gestione attenta delle risorse, controllo della spesa e volontà di non scaricare costi sulle generazioni future. Oggi possiamo contare su una base finanziaria solida che ci permette di guardare avanti e continuare a investire sul territorio".