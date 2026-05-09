Coriano, due mesi di sport e inclusione: in arrivo tornei, camminate ed eventi per tutte le età

Da maggio a luglio un ricco calendario promosso dal Comune insieme alle associazioni del territorio

Il Comune presenta il calendario delle manifestazioni sportive che animeranno Coriano nel mese di maggio e di giugno, appuntamenti dedicati a bambini, giovani e adulti.

Le iniziative, organizzate con le Associazioni Sportive del territorio, coinvolgeranno diverse discipline e sport inclusivi, con eventi distribuiti in più giornate.

Il calendario prevede tornei, esibizioni e open day, con l’obbiettivo di valorizzare il ruolo educativo, sociale, e aggregativo della pratica sportiva..

Dopo il successo del Trofeo Adriatico, svoltosi dal 4 al 6 aprile, e il Trofeo Rimini Cup, svoltosi l’1 e il 2 maggio, si prosegue con molti eventi e migliaia di presenze attese tra i mesi di maggio e giugno. Il vero protagonista sarà lo sport, anche con due eventi dedicati alle persone diversamente abili.

Sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 maggio si svolgerà la trentatreesima edizione del “Memorial Daniele Grandi”, torneo di calcio giovanile organizzato dalla Polisportiva Junior Coriano che prevede la partecipazione di 8 squadre della categoria esordienti.

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio la Pro Loco Coriano realizza la seconda edizione di “Play all – Tutti in gioco”: attività sportive per bambini, ragazzi e adulti dove atleti abili e diversamente abili giocano assieme. Un evento dedicato all’integrazione, dove lo spirito competitivo lascia il posto all’aggregazione.

Domenica 17 maggio si svolgerà la decima edizione del “Memorial Cesarino Conti”, torneo di calcio giovanile organizzato dalla Polisportiva Junior Coriano che prevede la partecipazione di 12 squadre della categoria piccoli amici.

Sabato 23 maggio “Camminata lungo il torrente Marano”, organizzata da Benessere Shiatsu Le Saline, un percorso ad anello di 6Km da Ospedaletto.

Sabato 23 e domenica 24 maggio ci sarà il “Trofeo Delfino”, torneo internazionale di calcio organizzato dall’ASD Tropical Coriano in collaborazione con Eurosportring che si svolgerà nei campi sportivi dello stadio “Grandi” di Coriano e dello stadio “Bacchini” di Ospedaletto con 138 squadre provenienti da Italia, Germania, Francia, Svizzera, Slovacchia, Serbia, Repubblica Ceca e Montenegro. Sono attesi circa 2100 atleti da 9 a 19 anni, per 6500 presenze complessive tra personale, accompagnatori e staff.

Domenica 24 maggio si svolgerà “Coriano in bici”, cicloturistica organizzata da GS Ospedaletto in collaborazione con ASD Le Saline Natura e Sport. Con le biciclette da strada è previsto un percorso da 50Km o 70Km, con le mountain bike da 40 Km o da 28Km. La partenza sarà da Ospedaletto, poi si proseguirà per Montescudo-Montecolombo, Morciano, Mercatino Conca, Tavoleto e Montefiore Conca; l’arrivo sarà sempre a Ospedaletto.

Tutti i venerdì a partire dal 29 maggio iniziano le “notturne in mountain bike” organizzate dalla ASD Le Saline Natura e Sport, uscite lungo le carraie e i sentieri del Comune di Coriano.

Sabato 30 maggio AVIS, in collaborazione con Polisportiva Junior Coriano, realizza la sesta edizione di “Coriano in Sport”: la mattinata sarà dedicata allo sport amatoriale gli studenti delle classi quinte delle scuole elementari e alle classi prime delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Coriano con i Giochi della Gioventù; il pomeriggio ci saranno le prove gratuite di bici da strada, calcio, freccette, mountain bike, pattinaggio, podismo tennis, volley e yoga. Alla sera triangolare dei tifosi, partita di calcio con i ragazzi Corianesi.

Martedì 2 giugno “Camminata alla ricerca delle lucciole”, organizzata da Benessere Shiatsu Le Saline, un percorso di 7Km a Coriano con sosta per sessione di yoga.

Nel pomeriggio di sabato 6 giugno torna dopo due anni la decima edizione di “CamminAbile”, la passeggiata non competitiva aperta a tutti, in particolare a disabili e a persone con difficoltà psichiche o sociali. L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale Montetauro, è di camminare stimolando l’integrazione sociale.

Sabato 6 e domenica 7 giugno si svolgerà il “Trofeo Italia”, torneo internazionale di calcio organizzato dall’ASD Tropical Coriano in collaborazione con Eurosportring che si svolgerà nel campo sportivo dello stadio “Grandi” di Coriano con 90 squadre provenienti da Italia, Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Repubblica Ceca e Danimarca. Sono attesi circa 1400 atleti da 8 a 17 anni, per 4000 presenze complessive tra personale, accompagnatori e staff.

Doppietta di eventi organizzati da Benessere Shiatsu Le Saline: domenica 7 giugno a Ospedaletto “Camminata ecologica con raccolta rifiuti”; domenica 21 giugno a Coriano, in occasione della Notte Rosa, “Camminata all’alba con saluto al sole” con un percorso di 7Km e rientro con colazione contadina.

Domenica 5 luglio “1° Memorial Davide Serafini, Adriatic Coast – Terre e Fango”, organizzato da ASD Le Saline Natura e Sport dove son previsti 3 percorsi di 40-42Km, 34 Km e 25Km in mountain bike.

“Lo sport rappresenta un elemento fondamentale per la crescita della comunità, soprattutto per i più giovani - afferma l’assessore allo Sport, Anna Pecci. Attraverso queste iniziative vogliamo promuovere stili di vita sani, inclusione, partecipazione e collaborazione tra le tante realtà associative che ogni giorno operano con impegno sul nostro territorio. Ringrazio tutti gli organizzatori per il prezioso contributo nell’organizzazione degli eventi”.