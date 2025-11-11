Coriano entra nel progetto Polis: servizi digitali più vicini ai cittadini

Nuovi spazi e tecnologie negli uffici postali per facilitare accesso a certificati, pagamenti elettronici e servizi pubblici

Il Comune di Coriano rientra tra i Comuni selezionati da Poste Italiane per il Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, iniziativa del Governo inserita nel Piano Complementare del PNRR, che ha l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e di ridurre il divario digitale nei piccoli centri con meno di 15.000 abitanti.

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche presso gli Uffici Postali, per rendere accessibili ai cittadini i principali servizi della Pubblica Amministrazione, come il rilascio di certificati anagrafici e previdenziali (INPS e ANPR), i pagamenti elettronici e altri servizi digitali.

Tra gli interventi previsti nel territorio comunale rientra anche l’Ufficio Postale di Ospedaletto, in via Palmiro Togliatti 3, attualmente oggetto di un piano di ristrutturazione e adeguamento funzionale. Si sta procedendo con le ultime attività e l'apertura è prevista per la fine del mese di novembre.

“L’adesione di Coriano al progetto Polis rappresenta una grande opportunità per il territorio – sottolinea il Sindaco Gianluca Ugolini –. Significa investire in innovazione e prossimità, offrendo ai cittadini servizi pubblici più accessibili e una struttura postale rinnovata, al passo con le esigenze di oggi.”

Nell’ambito della stessa iniziativa, Poste Italiane realizzerà, inoltre, nel territorio comunale nuove colonnine per la ricarica di veicoli elettrici ad accesso pubblico, con potenza fino a 22 kW e la possibilità di ricaricare due veicoli contemporaneamente.

Un intervento che rafforza l’impegno del Comune e di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica, offrendo un ulteriore servizio a cittadini e turisti.