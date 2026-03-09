Coriano inaugura la nona panchina arancione contro la violenza sulle donne

La panchina arancione invita cittadini e istituzioni a essere parte attiva nella lotta alla violenza e nella promozione di relazioni sane

Ieri mattina, in occasione della Giornata internazionale della donna, al Parco Giovanni Antonio Battarra di Case di Pedrolara (via Pedrolara 53) si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nona panchina arancione, simbolo permanente dell’impegno della comunità di Coriano nella lotta alla violenza contro le donne e nella promozione del rispetto e della dignità femminile.

Erano presenti il sindaco Gianluca Ugolini, la vicesindaca, assessore alle Pari Opportunità e senatrice Domenica Spinelli, insieme a rappresentanti delle istituzioni civili e militari: il Viceprefetto, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’Esercito e la Polizia Locale.

La panchina arancione rappresenta un segno visibile sul territorio, un richiamo quotidiano a non lasciare sole le donne che vivono situazioni di fragilità o violenza e un invito alla comunità a essere parte attiva nella costruzione di una cultura del rispetto.

Un simbolo che ricorda l’importanza della prevenzione, dell’ascolto e della responsabilità collettiva nel contrastare ogni forma di violenza, a partire dall’educazione delle nuove generazioni a relazioni sane e fondate sulla dignità reciproca.

Dichiarazioni

Gianluca Ugolini, Sindaco di Coriano:

“Ogni panchina arancione aggiunta nel nostro territorio è un tassello in più nella battaglia culturale contro la violenza. È un simbolo, ma anche un impegno che rinnoviamo insieme come comunità: istituzioni, famiglie, scuole e cittadini.”

Domenica Spinelli, Vicesindaca e Senatrice:

“Questa panchina non è solo un arredo urbano, ma un segno concreto che invita a non voltarsi dall’altra parte. Vogliamo continuare a promuovere una cultura del rispetto e della consapevolezza, perché il contrasto alla violenza sulle donne riguarda tutti.”