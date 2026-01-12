Coriano investe 110.000€ per palestre e impianti sportivi

Interventi di manutenzione e relamping per migliorare efficienza energetica e durabilità delle strutture

L'Amministrazione Comunale ha stanziato circa 110.000€ per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti a servizio delle palestre scolastiche e dell’impianto sportivo di Via Piane.

Da qualche giorno è terminato il relamping degli impianti di illuminazione delle palestre della scuola secondaria di primo grado Gabellini di Coriano e della scuola primaria Don Milani di Ospedaletto.

Si proseguirà poi con il rifacimento e contestuale relamping delle torri faro dello stadio "D. Grandi" di Coriano.

Gli interventi in oggetto mirano a migliorare l’efficienza energetica dell’impianto di illuminazione delle strutture sportive, riducendo i consumi elettrici e aumentando la qualità e la durabilità delle apparecchiature, nel rispetto della normativa vigente.

Anna Pecci, Assessore allo Sport e all’Edilizia Scolastica: “Gli uffici stanno proseguendo con la redazione di progetti dei vari impianti sportivi. In attesa di lavori di maggiore entità, si continua a efficientare le strutture esistenti con lavori minori che mirano a valorizzare il patrimonio comunale esistente”.





Anna Pazzaglia, Assessore all’Ambiente: “E’ nostra intenzione procedere ad efficientare tutti gli edifici comunali tramite relamping, al fine di poter essere sostenibili ed abbattere il più possibile i costi di gestione”.