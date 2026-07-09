Coriano, la frazione di Mulazzano avrà il suo mercato settimanale

Per incentivare gli operatori, prevista la riduzione del 50% del canone per i prossimi 5 anni

Coriano avrà un nuovo mercato settimanale, domenica mattina, nella frazione di Mulazzano. L'amministrazione comunale, per incentivare la partecipazione degli operatori del commercio, ha approvato il consiglio comunale la riduzione del 50% del canone per i mercati di prima istituzione. L'agevolazione sarà valida per i primi cinque anni e potrà essere prorogata per altri cinque. Il beneficio sarà riconosciuto sia ai concessionari dei posteggi sia agli operatori "spuntisti" (non titolari di concessione di posteggio), a partire dalla data di delibera di istituzione del relativo mercato. L'intervento riguarda un numero contenuto di occupazioni: il nuovo mercato prevede infatti otto posteggi, ciascuno della superficie di 35 metri quadrati, rientrando pienamente nei limiti previsti dalla normativa per l'applicazione delle agevolazioni.

L'iniziativa è stata pensata "per rafforzare i servizi di prossimità e valorizzare una delle aree collinari del territorio comunale, offrendo ai residenti un nuovo punto di riferimento per gli acquisti e un'occasione di incontro e socialità". Il mercato sarà collocato nell'area del parcheggio pubblico tra via Bastioni e via Agello, a Mulazzano, frazione situata al confine con la Repubblica di San Marino. "La scelta - prosegue l'amministrazione comunale - nasce dalla volontà di avvicinare i servizi ai cittadini di una località distante dal centro e priva di un polo commerciale, migliorandone la vivibilità".

