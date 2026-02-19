Coriano lancia una campagna di sensibilizzazione per la sicurezza idraulica e stradale

Coinvolti agricoltori e associazioni per prevenire frane, allagamenti e smottamenti

Il Comune di Coriano, territorio a forte vocazione agricola, avvia un’azione di sensibilizzazione rivolta al mondo agricolo e alle associazioni di categoria per rafforzare la prevenzione del rischio idraulico e migliorare la sicurezza lungo le strade.

L’iniziativa nasce a seguito delle verifiche effettuate dall’Ufficio Lavori Pubblici, dalle quali è emersa una carenza sia nel numero di fossi campestri utili alla corretta regimazione delle acque, sia nella manutenzione di quelli esistenti. Una situazione che, alla luce dei cambiamenti climatici e degli eventi meteo sempre più intensi, rende necessario adottare pratiche agrarie più attente e diffuse per contenere i rischi di frane, smottamenti e allagamenti, a tutela delle proprietà private e pubbliche.

Un ulteriore tema riguarda la manutenzione del verde in proprietà privata prospiciente la viabilità pubblica. La presenza di cespugli e alberature non curate, soprattutto nei tratti con scarsa visibilità, può generare situazioni di pericolo per la circolazione e, nei casi più gravi, il crollo di alberi d'alto fusto.

Per questo l’Amministrazione comunale, in riferimento all’ordinanza n.16/2025, ha avviato un confronto con le associazioni di categoria affinché si facciano portavoce con i propri associati dell’importanza di:

· realizzare e mantenere efficienti i fossi campestri per il corretto deflusso delle acque;

· adottare pratiche agrarie utili alla stabilità dei terreni;

· garantire la manutenzione del verde lungo i fronti stradali in proprietà privata, con particolare riguardo allo stato di conservazione delle piante di alto fusto.

«La sicurezza del territorio passa anche dalle pratiche agricole quotidiane. La collaborazione con agricoltori e associazioni è fondamentale per prevenire criticità e proteggere la comunità», dichiara il Sindaco Gianluca Ugolini.

«In qualità di assessore e di esperto nel settore agricolo, - dichiara l’assessore Roberto Bianchi - rilevo di particolare importanza l’opera di sensibilizzazione e di divulgazione delle buone pratiche agricole utili alla cura del nostro territorio».

Il Comune si rende disponibile a momenti di confronto e approfondimento con le associazioni e gli operatori del settore, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso di responsabilità e cura del territorio.