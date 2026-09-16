Coriano, maxi piano per l’energia: 2,27 milioni di investimenti e 130mila euro di risparmi ogni anno

Accordo tra Comune e privati per riqualificare 18 edifici pubblici e 2.687 punti luce: interventi su scuole, impianti sportivi e illuminazione, con una gestione ventennale

Un investimento complessivo di 2,27 milioni di euro per riqualificare gli edifici pubblici e la rete di illuminazione, con l'obiettivo di ridurre la spesa energetica del Comune di Coriano di circa 130mila euro all'anno. È il cuore del progetto di partenariato pubblico privato (PPP) presentato questa mattina dal sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, insieme ai vertici di Gruppo Sgr e della divisione Sgr Efficienza Energetica.



La società aggiudicataria è il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Gruppo Sgr, Hera Luce, Menowatt e Intervento Pronto. Il progetto prevede che il concessionario finanzi e realizzi gli interventi di efficientamento, occupandosi successivamente della gestione e della manutenzione. L'investimento verrà ripagato nel tempo dal Comune attraverso un canone periodico, finanziato dai risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei consumi.



Partendo da una spesa storica complessiva di circa 816mila euro all'anno, Iva inclusa, il progetto punta a portarla a circa 690mila euro, con un risparmio di circa 130mila euro ogni anno. Nell'arco dei 20 anni di gestione, il risparmio complessivo previsto raggiungerà 2,6 milioni di euro.





Diciotto edifici interessati

Il progetto si sviluppa su due ambiti: patrimonio immobiliare e pubblica illuminazione.Per quanto riguarda gli edifici pubblici, sono 18 gli immobili interessati, per una superficie complessiva di circa 10mila metri quadrati. Tra questi figurano il municipio, la biblioteca, il teatro, dieci edifici scolastici e diversi impianti sportivi.L'investimento previsto per l'efficientamento del patrimonio immobiliare ammonta a 524.114 euro.Gli interventi riguarderanno innanzitutto gli impianti di climatizzazione e le caldaie del Municipio, della Biblioteca, dei Laboratori, della scuola materna di Mulazzano, del PalaSIC e dell'impianto sportivo di Ospedaletto.È inoltre previsto il relamping indoor di circa 1.200 punti luce, insieme alla realizzazione di due impianti fotovoltaici da circa 10 kW ciascuno. Gli impianti saranno installati presso la scuola materna di Sant'Andrea e la scuola elementare di Coriano e rappresenteranno anche il punto di partenza per l'attivazione di una Comunità energetica rinnovabile (CER).A supporto del progetto sarà realizzata una piattaforma per raccogliere e analizzare i dati provenienti dai 18 siti. Il sistema consentirà il monitoraggio dei consumi e il telecontrollo degli impianti, che saranno sottoposti a manutenzione da parte di SGR Efficienza Energetica.Per il patrimonio immobiliare il progetto stima una riduzione del 7,6% dei consumi di gas naturale, del 14% dei consumi di energia elettrica e del 9% delle emissioni di CO2.





Oltre 2.600 punti luce verso il Led

L'altro grande capitolo del progetto riguarda la pubblica illuminazione, con un investimento di circa 1,34 milioni di euro.La rete comunale conta 2.687 punti luce, che saranno gestiti attraverso 81 nuovi quadri elettrici. È prevista la conversione a Led dell'intero parco lampade, con la sostituzione di 2.508 apparecchi illuminanti.Il progetto prevede inoltre la sostituzione di 40 pali e 68 bracci, oltre al rifacimento di circa 800 metri di linee elettriche interrate, compresa la pavimentazione stradale.Particolare attenzione è dedicata anche al contenimento dell'inquinamento luminoso, attraverso l'utilizzo di ottiche cut-off, che permettono di indirizzare la luce verso le aree da illuminare evitando dispersioni.Per la rete di pubblica illuminazione è previsto un risparmio del 70% sia dell'energia elettrica sia delle emissioni di CO2.Sarà inoltre realizzato un sistema di telecontrollo ad isola e predisposta un'infrastruttura di rete di telecomunicazione radio destinata anche a futuri servizi di smart city.Nel primo anno di concessione tutti i punti luce saranno censiti ed etichettati. Sarà inoltre operativo un servizio di pronto intervento e reperibilità 24 ore su 24, sette giorni su sette, con tempi di intervento garantiti. Per le segnalazioni sarà disponibile anche il numero verde 800 90 92 90.Un portale web permetterà infine di controllare e gestire i dati relativi alla rete.

Nuova illuminazione per attraversamenti, mura e pista ciclabile





Il progetto comprende anche una serie di interventi di miglioramento dell'illuminazione sul territorio.



Sono previsti cinque nuovi attraversamenti pedonali illuminati, l'illuminazione architettonica delle mura del Castello Malatestiano, il potenziamento della pubblica illuminazione della pista ciclabile di via Colombarina, a Sant'Andrea in Besanigo, e l'installazione di proiettori Led per l'illuminazione architettonica di edifici pubblici e siti monumentali.





Considerando complessivamente gli attuali consumi del Comune di Coriano, il progetto stima una riduzione del 7,6% dei consumi di gas naturale, del 58,5% dell'energia elettrica e del 36,6% delle emissioni di CO2.



La spesa economica complessiva per i consumi energetici è invece prevista in diminuzione del 18,7%.



Uno degli elementi caratterizzanti del partenariato pubblico privato è l'assenza di un investimento iniziale a carico del Comune. Sarà infatti il concessionario a sostenere i costi degli interventi e a occuparsi della gestione, della manutenzione e della riparazione dei guasti per tutta la durata del contratto.



Il meccanismo prevede inoltre una garanzia sulle prestazioni: nel caso in cui gli impianti non producano i risparmi energetici previsti, le conseguenti perdite economiche saranno a carico dell'operatore privato.



Per l'amministrazione comunale il progetto punta quindi a combinare riduzione della spesa corrente, riqualificazione del patrimonio pubblico, maggiore efficienza degli impianti e diminuzione delle emissioni, senza sostenere direttamente i costi iniziali degli interventi.