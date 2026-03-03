Coriano, oltre 55mila euro dal bando “Risorse in Comune” per la digitalizzazione

Trasformazione digitale e rafforzamento della capacità amministrativa al centro del progetto finanziato dal PNRR

Il Comune di Coriano si è aggiudicato il finanziamento previsto dall’Avviso “Risorse in Comune”, iniziativa promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rivolta ai Comuni tra 5.000 e 25.000 abitanti.

Il sub-investimento dedicato a “Risorse in Comune” prevede per Coriano un contributo di 55.783,98 euro, destinato a rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente, sostenendo il processo di trasformazione organizzativa e digitale.

Il risultato si inserisce in un quadro più ampio di finanziamenti PNRR ottenuti dall’Ente in materia di innovazione e digitalizzazione: complessivamente il Comune di Coriano ha intercettato 490.481,99 euro, destinati alla modernizzazione dei servizi e al miglioramento dell’efficienza amministrativa.

Le risorse già liquidate hanno consentito di realizzare interventi concreti tra cui l’abilitazione al cloud, il miglioramento del sito istituzionale e dei servizi digitali per il cittadino, l’integrazione con le piattaforme nazionali (App IO, ANPR, identità digitale) e l’attivazione della Piattaforma Notifiche Digitali.

Sono inoltre in corso ulteriori progetti legati alla digitalizzazione delle procedure e al rafforzamento delle capacità organizzative.

«Questo risultato dimostra che anche un Comune delle nostre dimensioni può essere protagonista nei processi di innovazione – dichiara il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini –. Abbiamo scelto di investire con convinzione nella trasformazione digitale non come semplice aggiornamento tecnologico, ma come visione amministrativa: una pubblica amministrazione più efficiente, più trasparente e più vicina ai cittadini. Intercettare quasi mezzo milione di euro significa avere una strategia chiara e uffici capaci di tradurla in progetti concreti. Continueremo su questa strada, perché innovare vuol dire migliorare la qualità dei servizi e rafforzare il rapporto di fiducia con la nostra comunità».

Il percorso di modernizzazione avviato rappresenta un impegno preciso dell’Amministrazione e in particolare dell’Ufficio Sistemi Informativi, al fine di costruire un Comune sempre più organizzato, accessibile e capace di rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio.