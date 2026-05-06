Coriano, ordinanza contro le zanzare: prevenzione attiva fino a ottobre per ridurre i rischi sanitari

Dal 1° maggio al 31 ottobre misure obbligatorie e controlli per contenere zanzara tigre e zanzara comune, con la collaborazione dei cittadini e sanzioni fino a 480 euro

Con l’avvio della stagione estiva, anche il Comune di Coriano ha emanato un’ordinanza per il controllo e la prevenzione della proliferazione delle zanzare, in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex pipiens), insetti vettori di malattie infettive quali Dengue, Chikungunya e West Nile.

L’obiettivo è la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare, attraverso un approccio integrato che privilegia l’eliminazione dei focolai larvali e l’adozione di trattamenti larvicidi mirati.

L’ordinanza è in vigore dal 1° maggio al 31 ottobre 2026.

Il provvedimento richiama alla collaborazione tutti i cittadini, i soggetti pubblici e privati e chiunque abbia la disponibilità di aree all’aperto.

In particolare, si raccomanda di:

evitare ristagni d’acqua e contenitori esposti alla pioggia

svuotare o coprire bidoni, sottovasi e recipienti

trattare tombini, griglie e pozzetti con prodotti larvicidi o proteggerli con reti

mantenere pulite aree verdi, cortili e spazi aperti

prestare attenzione a cantieri, materiali all’aperto e contenitori vari

svuotare fontane e piscine non in uso o trattarle adeguatamente

L’attenzione è rivolta anche a cantieri, depositi, vivai e attività produttive, dove è più frequente la formazione di focolai.

La lotta agli esemplari adulti è prevista esclusivamente come intervento straordinario, da attuarsi solo in presenza di livelli di infestazione elevati e a seguito di verifiche puntuali.

Tali trattamenti devono essere utilizzati con particolare attenzione, sia per l’impatto ambientale sia per la tutela della salute pubblica, e sono soggetti a specifiche modalità operative e obblighi di comunicazione preventiva.

Il Comune di Coriano, in collaborazione con l’Azienda USL della Romagna, promuoverà iniziative di informazione e sensibilizzazione per diffondere comportamenti corretti e prevenire la diffusione delle zanzare.

La distribuzione gratuita del prodotto larvicida avverrà da lunedì 11 maggio ai cittadini residenti negli orari di apertura del Comune.

Le violazioni dell’ordinanza comportano sanzioni amministrative da 80 a 480 euro. I controlli saranno effettuati dalla Polizia Locale e dagli enti competenti.

Tutti i dettagli sono disponibili nell’ordinanza completa sul sito del Comune di Coriano: https://comune.coriano.rn.it/