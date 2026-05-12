Coriano, proseguono le assemblee pubbliche nelle frazioni: partecipato l’incontro a Cerasolo

Dal progetto SS72 alla riqualificazione del Parco del Sole, cittadini e amministrazione a confronto sui temi del territorio. Prossimo appuntamento il 20 maggio a Ospedaletto

Proseguono le assemblee pubbliche promosse dall’Amministrazione comunale di Coriano nelle frazioni del territorio, incontri pensati come occasioni di ascolto, dialogo e confronto diretto con la cittadinanza sui progetti in corso e sulle principali esigenze delle comunità locali.

Ieri sera si è svolto a Cerasolo un incontro pubblico molto partecipato, durante il quale sono stati affrontati diversi temi che riguardano direttamente la frazione e più in generale il territorio comunale: l’aggiornamento sul progetto Anas SS72, le aree demaniali del tracciato ex ferrovia, il cimitero, l’area ex pattinaggio di via del Sole, il parcheggio di via Ausella, gli interventi sugli asfalti e il progetto di riqualificazione del Parco del Sole, oltre ad altri argomenti di interesse generale.

Nel corso della serata, i cittadini e gli amministratori comunali hanno avuto modo di confrontarsi apertamente, con domande, osservazioni e nuove proposte.

«Questi incontri rappresentano un momento molto importante per l’Amministrazione comunale – dichiara il Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini – perché permettono un confronto diretto con i cittadini sulle opere, sui progetti e sulle necessità delle frazioni. Crediamo che ascoltare il territorio sia fondamentale per amministrare bene e per costruire un dialogo costante con la comunità. La partecipazione vista a Cerasolo conferma quanto ci sia attenzione e desiderio di essere coinvolti nella vita del paese».

Il prossimo incontro pubblico si svolgerà mercoledì 20 maggio alle ore 21 a Ospedaletto, presso la sala parrocchiale.

Durante la serata verranno affrontati i seguenti temi:

aggiornamento sui progetti di via Borgata e di via Pertini;

edificio socio-assistenziale (ex biblioteca);

Fosso Cortino;

bozza sul progetto del Parco Viganò;

Ponte Leverone (ponte vecchio);

Tema asfalti;

aggiornamento sul bando Sport e Salute.

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare, con l’obiettivo di continuare un percorso di confronto aperto e condiviso con il territorio.