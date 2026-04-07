Coriano, rinnovo carte d’identità: come prenotare e non perdere l’appuntamento
Telefonicamente o online, i cittadini possono fissare un appuntamento e sono invitati a disdire in caso di impossibilità, per velocizzare il servizio per tutti
A seguito della circolare n. 76 del 13 ottobre 2025 del Ministero dell'Interno, si ricorda ai cittadini che le carte d'identità rilasciate su modello cartaceo non saranno più valide oltre il 3 agosto 2026, anche se riportano una scadenza successiva.
Di conseguenza, si raccomanda a tutti i cittadini ancora in possesso del documento cartaceo di provvedere alla sostituzione, poiché, anche in caso di necessità urgente, non sarà possibile il rilascio in tempi inferiori rispetto alla procedura ordinaria, ovvero 7/8 giorni lavorativi.
Apertura straordinaria sportelli CIE
Il Comune di Coriano, visto l'aumento delle richieste e il conseguente allungamento dei tempi di attesa, ha ampliato gli appuntamenti disponibili aprendo gli sportelli CIE anche il martedì mattina dalle ore 9:00 alle ore 11:00.
Gli appuntamenti possono essere prenotati telefonicamente al numero 0541659812, recandosi presso lo sportello d'ingresso del Comune, oppure autonomamente sul sito dell'ente al seguente link: https://comune.coriano.rn.it/servizi/prenotazioni/
Si invitano i cittadini che effettuano una prenotazione a disdire tempestivamente in caso di impossibilità, al fine di rendere disponibile l'appuntamento ad altri utenti. Si ricorda infatti che le mancate presentazioni senza preavviso contribuiscono ad allungare ulteriormente i tempi di attesa per tutti.