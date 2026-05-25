Coriano sempre più meta del cicloturismo: Piazza Mazzini punto di sosta per gruppi internazionali

Il sindaco Ugolini: “Il nostro territorio è percepito come accogliente e vivo”. In piazza servizi per e-bike e accoglienza dedicata ai visitatori su due ruote

Sempre più gruppi di ciclisti scelgono di fare tappa a Coriano, attraversando il centro storico e sostando in Piazza Mazzini, diventata negli ultimi mesi un punto di riferimento per il turismo su due ruote.

Qualche giorno fa un gruppo internazionale di ciclisti e tour guide provenienti da diverse parti del mondo ha fatto tappa in paese. Un momento semplice ma significativo, vissuto come un’occasione di comunità, dialogo e simpatia. Il Sindaco Gianluca Ugolini, l’assessore Anna Pazzaglia e l’assessore Paolo Ottogalli e la consigliera Debora Vallorani sono scesi in piazza per salutare i partecipanti, stringere loro la mano e scambiare qualche parola, prima di una foto ricordo insieme.

Un incontro che ha portato nel cuore di Coriano un clima di internazionalità, sport e confronto tra culture diverse.

«Vedere gruppi di ciclisti fermarsi a Coriano ci rende felici – dichiara il Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini – perché significa che il nostro territorio viene percepito come accogliente, vivo e capace di creare relazioni. Il cicloturismo rappresenta un’opportunità importante non solo dal punto di vista turistico, ma anche umano e culturale. Coriano vuole continuare a essere un luogo dove le persone si sentono accolte e dove sia bello fermarsi, anche solo per una sosta o uno scambio di parole».

In Piazza Mazzini i ciclisti possono usufruire gratuitamente di una postazione per la ricarica delle e-bike e di un punto di ricarica telefonica. A disposizione anche il servizio bar e tavola calda di alta qualità con proposte tipiche della tradizione romagnola: lasagne, tortellini, strozzapreti, tagliatelle e cassoni farciti.