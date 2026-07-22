Coriano, stasera presidio per Tania. Domani funerale privato
Sulla vicenda resta indagato l'ex marito Mario Bonifazi, 71 anni, attualmente in carcere
Proseguono le iniziative in ricordo di Tania Sperindio, la 63enne uccisa a Mulazzano. Questa sera, 22 luglio alle ore 19, in piazza Mazzini a Coriano, è in programma un presidio promosso dai centri antiviolenza Mondodonna-Chiama ChiAma e Rompi il Silenzio.
I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa del Villaggio I Maggio di Rimini, in forma strettamente privata. I legali della famiglia chiedono rispetto per il dolore dei familiari, che non prenderanno parte alle commemorazioni pubbliche.
Sulla vicenda resta indagato l'ex marito Mario Bonifazi, 71 anni, attualmente in carcere. La senatrice Domenica Spinelli ha espresso vicinanza alla famiglia, ribadendo la necessità di un cambiamento culturale per contrastare la violenza sulle donne.