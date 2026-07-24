Coriano, tornano gli “Incontri con l’Autore”: due serate con storie di coraggio e rinascita

In piazza Mazzini la rassegna estiva della Biblioteca Battarra ospita Milena Ercolani e Mina Musardo

Due appuntamenti con la lettura, il dialogo e le emozioni per vivere l'estate attraverso il racconto di storie vere, capaci di ispirare, far riflettere e lasciare un segno. Torna in Piazza Mazzini "Incontro con l'Autore – Speciale Estate 2026", la rassegna promossa dalla Biblioteca Comunale "Giovanni Antonio Battarra" con il patrocinio del Comune di Coriano.

Le serate, a ingresso libero e con inizio alle ore 21, porteranno sul palco due autrici accomunate dalla capacità di raccontare il coraggio della rinascita, la forza dell'amore e la possibilità di ricominciare anche dopo le prove più difficili della vita.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio con Milena Ercolani, che presenterà il libro "La coda della lucertola" (Carlo Filippini Editore). Una raccolta di storie di vita vissuta che mette al centro donne chiamate ad affrontare scelte complesse e momenti di profonda trasformazione. Donne che trovano la forza di ripartire proprio dal punto in cui il loro cammino sembrava essersi interrotto. Il titolo richiama la straordinaria capacità della lucertola di sacrificare la propria coda per salvarsi, sapendo che potrà ricrescere: una potente metafora della resilienza umana, della capacità di lasciare andare una parte di sé per conquistare una nuova possibilità di vita.

Mercoledì 29 luglio sarà invece protagonista Mina Musardo, autrice de "L'uomo che sorrideva al destino" (Italian Edizioni). Un libro ispirato a una storia vera che racconta una battaglia contro la malattia combattuta non con le armi, ma con la forza del cuore. È la vicenda di un uomo che affronta il cancro con un coraggio disarmante e di una donna che, restando al suo fianco, scopre ogni giorno il significato più autentico dell'amore, della dedizione e della speranza. Un racconto intenso e luminoso che invita a guardare oltre la sofferenza, riscoprendo il valore dei legami e della fiducia nella vita.

Le due serate offriranno anche l'occasione per dialogare direttamente con le autrici, approfondire i temi affrontati nei libri e condividere riflessioni con il pubblico, in un clima di ascolto e partecipazione.

«Con la rassegna Incontro con l'Autore vogliamo offrire occasioni di confronto e riflessione attraverso libri che raccontano storie di profonda umanità. Le opere di Milena Ercolani e Mina Musardo parlano di coraggio, speranza e rinascita, dimostrando come la cultura possa emozionare, interrogare e aprire nuovi orizzonti. Invito tutti a partecipare a queste due serate, perché dalle pagine di questi libri emerge una domanda che riguarda ciascuno di noi: esiste una nuova possibilità anche nelle sfide più grandi della vita?». Dichiara l’Assessore alla Cultura Anna Pazzaglia