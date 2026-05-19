Coriano, un weekend a tutto sport: tra Marano, colline e il grande Trofeo Delfino

Due giorni di camminate, bici e grandi eventi

Un fine settimana all’insegna dello sport all’aria aperta, della natura e della convivialità animerà Coriano tra sabato 23 e domenica 24 maggio, con due iniziative dedicate a camminatori, ciclisti e appassionati del territorio.

Sabato 23 maggio, alle ore 16.30, Benessere Shiatsu Le Saline organizza la “Camminata lungo il torrente Marano”, un percorso ad anello di circa 6 chilometri immerso nel verde. Il ritrovo è previsto in piazza Vincenzo Muccioli a Ospedaletto. Al rientro, alle ore 18.30, è previsto un aperitivo presso Isotta Bistrot. Per informazioni e prenotazioni: 338 1596464.

Domenica 24 maggio si svolgerà invece “Coriano in Bici”, storica cicloturistica organizzata dal G.S. Ospedaletto dal 1978 in collaborazione con ASD Le Saline Natura e Sport. L’iniziativa prevede diversi percorsi dedicati sia agli appassionati di bici da strada sia agli amanti della mountain bike. Per le biciclette da corsa saranno disponibili itinerari da 50 e 70 chilometri, mentre per le mountain bike sono previsti tracciati da 28 e 40 chilometri. La partenza è prevista da Ospedaletto nelle prime ore della mattina. I percorsi attraverseranno i territori di Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Mercatino Conca, Tavoleto e Montefiore Conca, con rientro finale a Ospedaletto dove i partecipanti potranno ritrovarsi per il tradizionale pasta party conclusivo.

Sabato 23 e domenica 24 maggio ci sarà il “Trofeo Delfino”, torneo internazionale di calcio organizzato dall’ASD Tropical Coriano in collaborazione con Eurosportring che si svolgerà nei campi sportivi dello stadio “Grandi” di Coriano e dello stadio “Bacchini” di Ospedaletto con 138 squadre provenienti da Italia, Germania, Francia, Svizzera, Slovacchia, Serbia, Repubblica Ceca e Montenegro. Sono attesi circa 2100 atleti da 9 a 19 anni, per 6500 presenze complessive tra personale, accompagnatori e staff.

Le iniziative rappresentano un’occasione per vivere il territorio tra sport, aggregazione e valorizzazione del paesaggio locale.

Anna Pazzaglia, Assessore all’Ambiente e al Turismo:

«Iniziative come queste rappresentano un modo concreto per vivere e valorizzare il nostro territorio attraverso esperienze sostenibili, a contatto con la natura e capaci di far riscoprire le bellezze paesaggistiche di Coriano. La camminata lungo il torrente Marano e la cicloturistica sono occasioni importanti anche per promuovere uno stile di vita sano e momenti di socialità all’aria aperta. Un buono spunto anche per passare una domenica diversa tra gli ottimi ristoranti della zona».

Anna Pecci, Assessore allo Sport:

«Lo sport è aggregazione, benessere e conoscenza del territorio. Eventi come “Coriano in Bici” e la camminata organizzata a Ospedaletto coinvolgono persone di tutte le età e testimoniano il prezioso lavoro delle associazioni sportive e del volontariato locale. Ringraziamo gli organizzatori per l’impegno e la passione con cui ogni anno propongono appuntamenti molto partecipati e apprezzati».