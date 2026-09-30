Coriano, una camminata di 7 chilometri e mezzo per la Giornata Mondiale del Cuore

L’iniziativa, inserita nella Wellness Week, ha coinvolto cittadini di tutte le età

Una camminata insieme, immersi nel territorio, per ricordare che prendersi cura della propria salute può partire da gesti semplici e quotidiani. Coriano ha celebrato la Giornata Mondiale del Cuore con “In cammino per la Giornata Mondiale del Cuore”, iniziativa inserita nel programma della Wellness Week e aperta a tutta la cittadinanza. L’evento, organizzato da Benessere Shiatsu Le Saline, ha registrato una bella partecipazione. Alla partenza, dal Centro Giovani di via Piane 100, erano presenti l’assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia e l’assessore allo Sport Anna Pecci. I partecipanti hanno percorso circa sette chilometri e mezzo, lungo un itinerario semplice e accessibile, pensato per coinvolgere persone di tutte le età e trasformare l’attività fisica in un’occasione di incontro e condivisione . Grazie alla collaborazione con Wellness Foundation, ai partecipanti è stata inoltre consegnata in omaggio una sacca gialla Technogym, ricordo della giornata e invito a continuare a coltivare uno stile di vita attivo.

«Sono iniziative molto positive per la nostra comunità – commenta il sindaco Gianluca Ugolini –. È importante coniugare le buone pratiche con le piccole azioni quotidiane che ci fanno stare bene. Cerchiamo di favorire occasioni semplici di aggregazione, perché anche questi momenti possono dare un contributo importante al benessere e alla qualità della vita dei nostri cittadini». «Lo sport e il movimento non significano soltanto svolgere attività fisica, ma rappresentano anche un’importante occasione per incontrarsi, socializzare e condividere esperienze – sottolinea l’assessore allo Sport Anna Pecci –. Una camminata aperta a tutti è un modo semplice per ricordarci quanto sia importante inserire il movimento nella nostra quotidianità».

«Camminare significa anche vivere il territorio con un ritmo diverso, osservandolo e riscoprendone la bellezza – aggiunge l’assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia –. Benessere delle persone e qualità dell’ambiente sono strettamente legati e iniziative come questa aiutano a far crescere questa consapevolezza».