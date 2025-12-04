Coriano vende un terreno a Raibano: aggiudicato all’asta per 145 mila euro

Il Comune reinvestirà le risorse in un immobile strategico per l’attività amministrativa

Il Comune di Coriano dopo aver concluso le procedure di pubblicità relative alla vendita di un terreno comunale situato in nel comparto produttivo di Raibano, in prossimità del termovalorizzatore, aggiudicando l’area ad una società del territorio, è pronto a reinvestire le somme introitate.

Il lotto è stato ceduto in proprietà alla società per 145.300 euro, cifra superiore alla base d’asta di 134.900 euro, confermando l’attrattività e il potenziale sviluppo dell’area.

Si tratta di circa 2000 metri quadrati di terreno pianeggiante, libero da edifici e con destinazione di tipo artigianale.

La procedura d’asta, ampiamente diffusa online e sui canali informativi territoriali, ha registrato attenzione e richieste di informazioni da parte del territorio. Alla scadenza dei termini è pervenuta un’unica offerta valida, sulla quale sono state effettuate le verifiche tecniche e amministrative, tutte con esito positivo. Il percorso si è poi concluso il 26 novembre 2025 con la stipula dell’atto notarile presso uno studio notarile di Rimini, sancendo il passaggio di proprietà.

Con questa operazione, il Comune prosegue il percorso di valorizzazione del proprio patrimonio e favorisce lo sviluppo economico del territorio, aprendo la strada a nuovi investimenti.

Dichiarazioni

Il Sindaco Gianluca Ugolini:

“Da amministratori attenti abbiamo valutato la convenienza nel cedere una proprietà non interessante per il nostro comune, al fine di investire le somme in un immobile al contrario molto utile per la nostra attività amministrativa.”

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi:

“Quella fatta è un’ottima operazione che rientra in un piano di investimenti che abbiamo programmato e che come amministrazione ci consente di svilupparci e crescere. Ora lavoreremo per valorizzare un’altra area di proprietà comunale ubicata sempre nella medesima area.

Cristian De Paoli, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni:

“Abbiamo condotto un percorso trasparente e seguito con interesse dal territorio. L’esito positivo dell’asta conferma che la strada della valorizzazione del patrimonio comunale è quella giusta: riattivare aree, semplificare i processi e creare occasioni concrete per cittadini e imprese.”