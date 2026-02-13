Corno francese protagonista: la nuova avventura del Maestro riminese Cappiello

Il solista riminese di corno francese si esibirà in Europa, Asia e America, portando il suo stile innovativo sui palcoscenici internazionali

Il Maestro Alberto Cappiello noto solista riminese di Corno Francese è in procinto di partire per una tournée Mondiale che lo vedrà viaggiare per tre continenti: Europa, Asia e America. E’ considerato uno dei migliori esponenti a livello mondiale per la sua potenza sonora e per il suo stile innovativo.

“Sono molto emozionato, non vedo l’ora di cominciare questa avventura – spiega Cappiello -. Suono il corno dall’età di 10 anni mi sono diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio Rossini di Pesaro e in seguito alla Musikhochschule di Dresda, al Corso di Perfezionamento Solistico. Il corno è uno strumento appartenente alla categoria degli ottoni assieme a tromba trombone e basso tuba. Ho iniziato l’attività solistica nel 2014 dopo aver suonato fino al 2013 in Orchestra nei migliori Enti Concertistici Italiani – continua il Maestro -.Per me la musica è tante cose, mi ritengo fortunato ad aver fatto di una passione la mia professione. Ci sono tanti problemi, che ho cercato di esporre tante volte sui social. Secondo me, il ‘sistema’ andrebbe un po’ migliorato in modo da dare a tutti delle possibilità, ma non sono stato preso molto seriamente forse perché esistono oggettive cause di forza maggiore. A me resta la grande passione e questo mi spinge a lottare e ad andare avanti. Comunque, sono pronto a partire per questa tournée, so che sarà molto dura ma sicuramente ne varrà la pena” – conclude Cappiello.