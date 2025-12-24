Corona show in Tribunale a Milano: “Ho fatto i nomi ai pm”
L’ex fotografo dei vip interrogato nell’inchiesta per revenge porn dopo la denuncia di Alfonso Signorini. “Nessuna vendetta, ma materiale clamoroso”
Corona show in Tribunale, dove Fabrizio Corona si è presentato per l’interrogatorio da lui stesso richiesto nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per revenge porn. L’indagine nasce dalla denuncia del giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini.
All’uscita dall’aula, Corona ha rilasciato dichiarazioni forti ai cronisti presenti. “Ho fatto i nomi ai pm. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni. Tre minuti ho parlato del revenge porn e un’ora del sistema Signorini, dei suoi giri e delle sue amicizie”, ha affermato, spiegando di essere rimasto a colloquio con i magistrati per circa un’ora e mezza.
Secondo la versione fornita da Corona, esisterebbe un presunto sistema di favori sessuali che sarebbero stati richiesti dal giornalista ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a persone che aspiravano a entrare nella “Casa”. “Ho più di cento testimonianze e sono pronte due denunce contro di lui”, ha aggiunto.
Corona ha però negato che le sue dichiarazioni abbiano finalità di ritorsione: “Non c’è nessuna vendetta contro Signorini, ma ho materiale clamoroso”, ha concluso.
L’inchiesta prosegue e spetterà ora alla magistratura valutare le dichiarazioni e la documentazione presentata.