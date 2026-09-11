Riccione, corso Fratelli Cervi cambia volto: lavori al via a ottobre

Il 14 settembre incontro con residenti e commercianti per illustrare il progetto e il calendario del cantiere a Riccione Paese.

A ottobre arriveranno le ruspe, ma prima ci sarà un confronto con chi ogni giorno vive e lavora lungo corso Fratelli Cervi. Il Comune di Riccione ha organizzato per lunedì 14 settembre un incontro pubblico dedicato al futuro del viale, dove verranno illustrati il progetto di riqualificazione e il calendario degli interventi.

L'appuntamento è fissato alle 13 nella sala conferenze del Centro della Pesa, in viale Lazio 10. A incontrare residenti e commercianti saranno la sindaca Daniela Angelini, l'assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli, amministratori, tecnici comunali e progettisti. Saranno loro a spiegare nel dettaglio le varie fasi dei lavori e a rispondere alle domande sui tempi e sulle modalità del cantiere.

Il progetto riguarda il cuore di Riccione Paese e prevede un intervento complessivo sugli spazi del corso. Saranno rifatti i percorsi pedonali e il manto stradale, mentre la sosta delle auto verrà riorganizzata. Lungo il viale troveranno posto anche nuove aree per le biciclette.

Tra le novità previste ci sono poi gli alberi di arancio amaro, che verranno piantati all'interno di apposite aiuole. A completare il nuovo assetto saranno le vele ombreggianti in pvc microforato, pensate per proteggere dal sole e rendere più confortevole la passeggiata durante i mesi più caldi. Le strutture saranno inoltre predisposte per gestire in modo controllato lo scolo dell'acqua piovana.

Il calendario del cantiere è già stato definito. L'intervento sulla sede stradale dovrebbe partire nel mese di ottobre, mentre durante le festività natalizie i lavori verranno fermati. Una pausa programmata per evitare che il cantiere incida sul periodo degli acquisti e sull'attività commerciale del Paese.

Il cantiere riprenderà nei primi giorni di gennaio. La conclusione dell'intervento, secondo il programma del Comune, è prevista entro la fine di febbraio.

Prima dell'avvio dei lavori, però, saranno i residenti e i commercianti a poter vedere da vicino cosa cambierà lungo corso Fratelli Cervi. L'appuntamento al Centro della Pes