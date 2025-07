Corso per preposti: obblighi, responsabilità e importanza nella sicurezza sul lavoro

Il preposto ha un ruolo chiave nella prevenzione degli incidenti sul lavoro. La sua presenza è essenziale per garantire che ogni procedura venga applicata con rigore e puntualità.

Il preposto ha un ruolo chiave nella prevenzione degli incidenti sul lavoro. La sua presenza è essenziale per garantire che ogni procedura venga applicata con rigore e puntualità. Un corso preposto ben strutturato non è solo un obbligo formale: è un investimento concreto sulla fiducia, sulla legalità e sulla cultura della sicurezza. Nel contesto di un’impresa, la figura del preposto agisce come ponte tra il datore di lavoro e il resto del personale, assicurando che le disposizioni in vigore trovino applicazione reale e costante nei luoghi di lavoro.

Responsabilità e obblighi del preposto

La figura del preposto è definita dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008. È la persona che, in ragione delle competenze e del rapporto gerarchico, sovrintende all’attività lavorativa e assicura l’applicazione delle direttive impartite dal datore di lavoro. Questo comporta doveri precisi: vigilare sull’uso dei DPI, segnalare tempestivamente condizioni di pericolo e, se necessario, interrompere immediatamente le attività non conformi. In pratica, il preposto deve assicurarsi che solo persone formate accedano a zone a rischio, intervenendo con decisione in caso di comportamenti scorretti.

La normativa aggiornata con il DL 146/2021 (legge 215/2021) ha rafforzato queste responsabilità, estendendo il potere del preposto non solo di vigilare, ma di fermare la produzione e reagire senza indugio davanti a situazioni che mettono a repentaglio l’incolumità. Chi ricopre questo incarico diventa quindi responsabile concreto, con la capacità di segnalare, sospendere le attività e informare, mantenendo un flusso costante di feedback verso i livelli dirigenziali.

Il ruolo strategico del preposto nella cultura della sicurezza

Il preposto è un motivatore, un riferimento sul campo. Quando agisce con competenza, influenza positivamente l’intero ambiente di lavoro. Un buon corso preposto rafforza competenze tecniche e soft skill: leadership, comunicazione, problem solving, qualità fondamentali per instaurare un clima di fiducia e responsabilità.

La presenza del preposto, competente e preparato, protegge l’azienda da errori evitabili e contribuisce a una organizzazione più efficiente e serena. In ambienti stressanti o in cantiere, la figura del preposto rende l’applicazione delle norme non una mera imposizione, ma un’abitudine condivisa. In questo senso, il corso preposto è la base per costruire una mentalità preventiva, dove ogni lavoratore si sente parte attiva della sicurezza.

La formazione: corso preposto e aggiornamenti

Per svolgere correttamente questo ruolo, il preposto deve seguire un percorso formativo specifico, definito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il programma, validato dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e recentemente aggiornato, prevede almeno 8 ore iniziali, più aggiornamenti periodici . Questi interventi approfondiscono i soggetti coinvolti, i fattori di rischio, le tecniche di comunicazione, le misure preventive e la gestione delle emergenze.

Un corso preposto efficace spazia dalla teoria normativa alla pratica concreta. Il preposto impara a riconoscere i segnali di pericolo, a intervenire con chiarezza e fermezza, a segnalare le non conformità in modo strutturato. Al di là dei contenuti formali, la formazione dedica spazio all’uso delle soft skills: parlare con i colleghi, mantenere il rispetto delle norme, far sentire ognuno parte della sicurezza.

Il DL 146/2021 ha introdotto novità anche sulla formazione. Le ore sono confermate, ma si pone più enfasi su aggiornamenti e modalità e-learning . Questo permette una formazione flessibile, anche in remoto, senza sacrificare la qualità. Frequentare regolarmente un corso e successivi aggiornamenti è fondamentale per mantenere alto il livello di consapevolezza.

Sanzioni e ricadute giuridiche

La posizione del preposto comporta responsabilità profonde, sia civili sia penali. L’articolo 56 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in caso di condotta negligente possono derivare sanzioni pecuniarie, persino la reclusione in casi gravi. Le sanzioni derivano dall’art. 19 del decreto: mancata vigilanza, mancata informazione ai lavoratori, inosservanza dei rischi immediati, omissione di segnalazione, inadempienze nei dispositivi. In casi estremi si va dall’ammenda alla reclusione, soprattutto se si sommano infortuni o deficienze ripetute.

L’impatto sul piano legale è significativo: il preposto può essere chiamato a rispondere personalmente. Questo significa che ogni intervento, ogni rapporto scritto, ogni sospensione dell’attività, diventa una traccia. Per questo motivo conviene documentare ogni segnalazione, conservare firme, date, note e relazioni. Così si tutela sé stessi e si dimostra la propria diligenza “di preposto”.

Perché investire sul preposto migliora la sicurezza aziendale

Riassumendo, la figura del preposto è strategica. È colui che rende concreta la formazione, che trasforma la norma in comportamento tangibile. Con un corso preposto adeguato, l’azienda non solo rispetta la legge: costruisce un ambiente più sicuro, più efficiente, più proattivo. Un preposto formato crea fiducia tra colleghi, riduce i rischi, aumenta la qualità del lavoro. In più, con la documentazione formale e l’aggiornamento costante, si limita l’esposizione a sanzioni e contenziosi.

Il ruolo del preposto va dunque oltre il semplice controllo: è un vero e proprio pilastro della cultura della sicurezza. Investire nella sua formazione significa generare benefici tangibili: meno incidenti, maggiore compliance normativa, miglior organizzazione. Per queste ragioni, un corso preposto non è un costo: è una scelta strategica, una voce di bilancio che si ripaga in sicurezza, serenità e professionalità.

A chi rivolgersi per una formazione efficace e riconosciuta

