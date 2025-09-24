Corte dei Conti chiede chiarimenti sul Ponte di Messina

Mattarella firma quattro grazie, tra cui quella al ragazzo che uccise il padre violento

La Corte dei Conti ha inviato a Palazzo Chigi una richiesta di chiarimenti sulla delibera del Cipess che ha dato il via libera al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo la magistratura contabile, non risulta “compiutamente assolto l’onere di motivazione”, in quanto mancherebbe una puntuale valutazione degli esiti istruttori su snodi cruciali dell’iter procedimentale. Per il Partito Democratico si tratta di “una sonora bocciatura”, mentre dal ministero delle Infrastrutture si parla di una “normale interlocuzione” istituzionale.

Sul fronte politico-istituzionale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia. Tra questi, quello concesso a un giovane che aveva ucciso il padre violento e a un uomo condannato per aver colpito a morte un ladro in fuga dopo un colpo compiuto insieme a due complici.