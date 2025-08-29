Corteo pro-Pal al Lido, rafforzata la sicurezza

Il prefetto Pellos: "Diritto di manifestare, ma nel rispetto delle regole"

Sarà potenziato il dispositivo di sicurezza al Lido di Venezia, già attivo per la Mostra del Cinema, in vista della manifestazione con corteo pro Gaza prevista per domani pomeriggio.

Dopo la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Michele di Bari Pellos, si è svolto un incontro tecnico coordinato dal questore Maurizio Bonaccorso per definire nei dettagli i servizi legati all’evento.

Le autorità hanno confermato che le misure di prevenzione e controllo saranno rafforzate in maniera "adeguata all’evento", con particolare attenzione alle aree più sensibili del Lido, già interessate dal grande afflusso di pubblico e ospiti internazionali legato alla kermesse cinematografica.

"Confidiamo molto nella civiltà dei partecipanti – ha dichiarato il prefetto Pellos all’Ansa –. Tutti hanno diritto di manifestare, purché ciò avvenga nel pieno rispetto delle regole".

Il corteo, organizzato da movimenti a sostegno della causa palestinese, si inserisce in un contesto di alta visibilità internazionale, rendendo ancora più delicata la gestione della sicurezza.