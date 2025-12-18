Cosa fare a Riccione nel weekend prima di Natale: il programma degli eventi, concerti e mostre

Sabato 20 e domenica 21 dicembre Babbo Natale porta la festa in piazzale San Martino e nella piazzetta dei Giardini Alba

Nel fine settimana che precede il Natale, Riccione propone un ricco calendario di attività e iniziative pensate per un pubblico di tutte le età. Concerti, mostre fotografiche capaci di raccontare con sensibilità e rigore la città e i suoi protagonisti, ma anche di documentare la storia del Novecento si affiancano agli appuntamenti dedicati allo sport e al benessere.

Un programma culturale e sportivo che si inserisce nella scenografia natalizia della città, tra la lunga pista di pattinaggio sul ghiaccio, la ruota panoramica affacciata sul mare, le giostre per i più piccoli e Babbo Natale in tour nei quartieri, per un fine settimana all’insegna del divertimento e della condivisione per tutta la famiglia.

Babbo Natale in tour nei quartieri: il 20 dicembre in piazzale San Martino, il 21 nella piazzetta dei Giardini Alba

Il 20 e il 21 dicembre, Babbo Natale sarà protagonista di un tour nei quartieri di Riccione, portando festa e allegria tra grandi e piccoli. Sabato 20 dicembre, a partire dalle 15:30, l’appuntamento è in piazzale San Martino, dove, nell’ambito delle iniziative del comitato Riccione Abissinia, Babbo Natale incontrerà i bambini, tra musica e canti natalizi in compagnia di Dionigi e la sua band, laboratori creativi e una merenda per tutta la famiglia. L’iniziativa avrà, inoltre, una finalità solidale, con una raccolta fondi a favore dell’associazione Dottor Clown.

Domenica 21 dicembre, dalle 16 alle 18, Babbo Natale farà tappa nella piazzetta dei Giardini Alba, per un pomeriggio di animazione e laboratori creativi insieme agli elfi, a cura della nuova associazione Riccione Alba. La giornata sarà arricchita dallo spettacolo danzante dell’associazione Urban Complex di Riccione, guidato dalla ballerina e coreografa Alice Atzeni, in arte Aly-Z.

In piazza Sacco e Vanzetti, dalle 17:30 alle 19:30, l’associazione Tasso Goethe proporrà un evento musicale, con melodie tradizionali e suggestive sonorità invernali, accompagnate da giochi e attività pensate per coinvolgere tutto il pubblico e rendere ancora più magica l’atmosfera delle feste.

“Dai cori al cuore”: il 21 dicembre Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note In Crescendo in concerto alla Chiesa nuova San Martino

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Dai cori al cuore”: domenica 21 dicembre (ore 16), nella Chiesa nuova San Martino, è la volta del concerto “Singing all together”, interpretato dai cori Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note In Crescendo. Le voci di tutti i cori, dai più piccoli cantanti di 6 anni fino alle ragazze delle Note In Crescendo, si uniranno in un’unica emozionante performance diretta dal Maestro Fabio Pecci.

L’intitolazione del Playhall a Massimo Pironi e lo show di pattinaggio per Cuore 21: il 21 dicembre

Domenica 21 dicembre, il Playhall di viale Carpi ospita un appuntamento all’insegna dello sport, della solidarietà e della memoria, che si concluderà con la solenne cerimonia di intitolazione della struttura all’ex sindaco Massimo Pironi. A partire dalle 15:30, gli atleti del Pattinaggio Riccione saranno protagonisti di un grande show natalizio ispirato ai musical e ai grandi artisti della scena musicale internazionale, con la partecipazione dei cantanti Andrea Rossi, dell’Accademia Professione Musical di Parma e Giada D’Auria. L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla Onlus Cuore 21, l’associazione a favore delle persone con disabilità di cui l’ex sindaco era componente e volontario negli ultimi anni di vita. Alle 17:30, al termine dello show di Natale, è prevista la cerimonia solenne di intitolazione del Playhall a Massimo Pironi.

“Anfalkraw. Voci e storie sulla persecuzione dei Kurdi in Iraq”: il 21 dicembre inaugurazione della mostra alla Galleria del Centro della Pesa

Domenica 21 dicembre, alle 17, inaugura alla Galleria del Centro della Pesa la mostra “Anfalkraw. Voci e storie sulla persecuzione dei Kurdi in Iraq”. Il percorso espositivo, dedicato alla persecuzione del popolo kurdo durante il regime di Saddam Hussein, è realizzato dal Museo del Territorio di Riccione in collaborazione con il Comune di Riccione, il Dipartimento di Beni culturali dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e la MiSAK – Missione storico archeologica italiana in Kurdistan (Ismeo e Istituto Kurdo di Roma), con il supporto delle autorità e degli istituti di ricerca del Kurdistan iracheno, nell’ambito del programma regionale “Ventesimo secolo: una lunga era di guerre, discriminazioni e persecuzioni. Sulle tracce della memoria”. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 14 febbraio 2026, dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 18:50 e il lunedì pomeriggio dalle 14:00 alle 18:50. L’ingresso è libero.

La fotografia di Pico e la pittura di De Grandis in mostra a Villa Mussolini e a Villa Franceschi

Villa Mussolini ospita la mostra “Foto Riccione. Pico forever”, dedicata a Epimaco “Pico” Zangheri. Per oltre cinquant’anni, il fotografo ha documentato con sensibilità e rigore lo sviluppo urbano, turistico e culturale di Riccione. L’esposizione presenta una selezione di scatti in bianco e nero provenienti dall’archivio dello storico studio Foto Riccione, oltre a due sezioni inedite: il litorale fuori stagione e la ricostruzione dello storico studio di Pico. La mostra è aperta al pubblico fino al 18 gennaio 2026, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Villa Franceschi ospita la mostra “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”, una retrospettiva dedicata all’artista riccionese, profondamente legato alla città sia come autore sia come educatore. Il percorso espositivo ripercorre l’intera produzione dell’artista, dalle opere giovanili ai lavori della maturità. La mostra è aperta al pubblico fino all’8 febbraio 2026: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

La lunga pista di pattinaggio, la ruota panoramica che svetta sul mare, le giostre per i bambini, il mercatino di Natale, Babbo Natale e gli elfi

Il Lungomare Ice Park, la lunga pista di pattinaggio affacciata sul mare che da piazzale Roma conduce verso il porto, è aperto dalle 15 alle 21 nei giorni feriali, dalle 10 alle 24 nei festivi e prefestivi, il 25 dicembre dalle 15 alle 24. Il costo per un’ora di pattinaggio è di 12 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 140 cm; disponibili anche i “pinguini tutor” per i più piccoli al costo di 4 euro.

A fare da scenografia, in piazzale Roma, svetta la Riviera Christmas View, la grande ruota panoramica che offre una vista spettacolare sul lungomare e sulla città illuminata. È aperta dalle 10 alle 24 nei festivi e prefestivi e dalle 15 alle 23 nei feriali. I biglietti costano 10 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini sotto i 7 anni; disponibile anche il family pass da 25 o 30 euro, in base alla composizione del nucleo familiare.

Accanto alla ruota, grandi e piccoli potranno divertirsi con le attrazioni di piazzale Roma: la romantica giostra dei cavalli, il percorso tibetano e la pista delle macchinine per i più piccoli.

Nella magica casetta immersa tra gli alberi del parco di Villa Mussolini, dal 20 dicembre (dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:00), torna Babbo Natale, pronto ad accogliere tutti i bambini e a farsi scattare foto ricordo in un’atmosfera da fiaba. Ad animare l’atmosfera ci saranno gli elfi, che coinvolgeranno i più piccoli nei laboratori dedicati alla realizzazione della letterina dei desideri.

Il Riccione Christmas Village è il suggestivo percorso natalizio che da viale Ceccarini arriva a viale Dante, tra luci, profumi, sapori e artigianato. Nelle casette del mercatino si possono trovare prodotti gastronomici locali e italiani, idee regalo e oggetti artigianali. Il mercatino resterà aperto fino al 6 gennaio: dal lunedì al giovedì, dalle 10:00 alle 20:00; venerdì, sabato e domenica, e nei giorni dal 24 al 31 dicembre, l’orario sarà prolungato dalle 10:00 alle 22:00, con estensione fino a mezzanotte.

Sport, benessere e tempo libero

Il 21 dicembre, allo Stadio del nuoto si disputa lo storico trofeo a squadre “Coppa di Brema”.

Prosegue l’edizione invernale di “Meditare camminando”, il percorso meditativo mattutino gratuito e aperto a tutti che unisce movimento, respiro e consapevolezza, immersi nell’energia del mare. L’iniziativa, curata da Stefano Visani – facilitatore di arti yogiche e taoiste, mental coach sportivo e life coach – propone esercizi di Qi Gong taoista, pratiche di respiro, meditazioni per la presenza e il benessere interiore, mudra e strategie per gestire freddo, energia e vibrazione personale, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici da portare nella vita quotidiana. Gli appuntamenti si svolgono ogni mattina, dal venerdì al lunedì, dalle 8:00 alle 9:00, con ritrovo in piazzale San Martino.

Ogni domenica, dalle 10:00 alle 11:00, piazzale San Martino ospita “La saggezza del sorriso. Il Tao del movimento”, uno spazio dedicato alla cura di sé attraverso il Qi Gong e il respiro consapevole della meditazione taoista. L’iniziativa, aperta a tutti, invita a riscoprire equilibrio, vitalità e armonia interiore grazie a movimenti dolci, presenza corporea e a un approccio che unisce pratica tradizionale e benessere.