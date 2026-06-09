Cose da Fare: Rimini accende l’estate con 250 eventi e una comunicazione rinnovata

Locandine, QR code e materiali digitali per promuovere gli eventi

L’estate 2026 di Rimini entra nella sua fase centrale con un calendario che, dopo l’avvio straordinario segnato dai grandi concerti di Vasco Rossi e Achille Lauro, prosegue con oltre 250 appuntamenti fino a settembre tra grande musica, cultura, cinema, letteratura, sport, tradizione, enogastronomia e intrattenimento.

È in questo contesto che si inserisce la comunicazione realizzata dal Comune di Rimini e in distribuzione a tutti gli operatori dell’ospitalità, con l’obiettivo di rafforzare la diffusione delle informazioni sugli eventi estivi presso alberghi, strutture ricettive e luoghi di accoglienza e per supportare gli operatori dell'ospitalità nella comunicazione con i propri ospiti.

Il kit promozionale messo a disposizione comprende locandine A3 con il calendario quindicinale (in allegato quello della seconda metà di giugno) dei principali eventi e dotate di QR code collegato al calendario di ricerca eventi del portale www.riminiturismo.it , banner e immagini ottimizzate per il sito web, contenuti grafici per i social media e una guida della città scaricabile gratuitamente in più lingue. Materiali pensati per rendere più semplice e sempre a portata di mani l’accesso degli ospiti al programma della stagione sempre aggiornato. L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo degli operatori dell’ospitalità come primi interlocutori dei visitatori e come parte attiva nella comunicazione della città.

Dopo le due date di Vasco Rossi e il concerto di Achille Lauro, la stagione si avvicina ora al suo clou, che coincide con il solstizio d’estate e con il lungo fine settimana della Notte Rosa. Dal 19 al 21 giugno Rimini sarà al centro del Pink Weekend con l’RDS Summer Festival in Piazzale Fellini: venerdì 19 giugno la serata RDS Party dedicata alla dance music, sabato 20 giugno il grande festival con i protagonisti della musica, mentre domenica 21 giugno prenderà il via la Liscio Street Parade, che fino al 23 giugno trasformerà Piazzale Kennedy in una grande pista da ballo dedicata alla tradizione romagnola.

Nel mese di giugno trovano spazio anche gli appuntamenti culturali più attesi come Mare di Libri, il festival dedicato alla letteratura per ragazzi, Agostiniani Estate e Biglietti agli Amici alla Piazza sull’Acqua, accanto al Ponte di Tiberio, che quest’anno, dal 23 al 25 giugno, porta ospiti che provengono da mondi molto diversi tra loro, uniti dalla stessa disponibilità a mettersi in gioco davanti a un pubblico. Si parte con l’impegno civile di Marco Cappato e si prosegue con la letteratura mondiale di Emmanuel Carrère. Si continua con il talento rivelazione di Lea Gavino e la ricerca spirituale di Vasco Brondi, l’intensità magnetica di Benedetta Porcaroli e il riso preciso di Giorgia Fumo, il mosaico musicale di Luca Sofri e le voci potenti di Viola Ardone e Mattia Insolia, fino ad arrivare alla curiosità eclettica di Alessandro Cattelan.

Dal 16 al 19 giugno Rimini ospita inoltre Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità, con oltre 1.600 delegati da più di 60 Paesi, il Bike Village e la Bike Parade del 17 giugno aperta alla città. A chiudere il mese sarà Sand Rimini, dal 25 al 28 giugno, evento multisportivo che coinvolgerà diverse discipline, dallo street basket al padel, dal beach volley alla scherma, con Carlton Myers come testimonial.

Il mese di luglio si aprirà con l’Italian Global Series Festival, in programma dal 3 all’11 luglio, dedicato alla serialità televisiva italiana e internazionale. L’edizione 2026, con madrina Matilde Gioli e direzione di Marco Spagnoli, amplierà il proprio sguardo alla filiera creativa dell’audiovisivo, dalla sceneggiatura alle colonne sonore, dai costumi alle scenografie.

La musica continuerà ad avere un ruolo centrale anche con la Sagra Musicale Malatestiana e la rassegna Percuotere la mente, che porterà a Rimini Patrick Watson il 24 luglio alla Corte degli Agostiniani e Anna von Hausswolff il 9 agosto al Teatro Galli. Sempre a luglio sono previsti gli appuntamenti di Crossroads con Lakecia Benjamin Phoenix, Italian Jazz Orchestra con Simona Molinari e Ray Gelato & The Giants.

Tra gli eventi consolidati tornano Cartoon Club, dal 12 al 19 luglio, con mostre, fumetto, cinema d’animazione, games e RiminiComix in Piazzale Fellini; Vertical Summer Tour, il 18 e 19 luglio in piazzale Boscovich; e Rimini Summer Pride, in programma sabato 25 luglio.

A fare da ponte tra luglio e agosto sarà La Terrazza della Dolce Vita, dal 30 luglio al 10 agosto, con incontri e dialoghi con protagonisti del cinema, della cultura, del giornalismo, del teatro e dello spettacolo. Nello stesso periodo, #Riminiwow proporrà tre serate dedicate al pubblico più giovane, dal 31 luglio al 2 agosto, con Me contro Te, Dieffe Bros e i collettivi The Breakfast Club, The Breakfast Crew e The Snack Club.

Agosto confermerà la varietà della programmazione con RIM – Rimini in Musica, Dire, mare, mangiare, il festival Le città Visibili, il Meeting per l’amicizia fra i popoli, oltre alle rassegne diffuse come Agostiniani Estate, SGR Live, Un mare di Sport e la Rimini Shopping Night del mercoledì sera in centro storico.

La stagione proseguirà anche a settembre con il Festival della cultura sportiva, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit, Balamondo, la Festa de’ Borg e, a ottobre, la Festa del Borgo Sant’Andrea.

Il calendario estivo conferma così una programmazione ampia e articolata, pensata per pubblici diversi e distribuita tra mare, centro storico, borghi, spazi culturali, piazze e luoghi simbolici della città. La nuova azione di comunicazione rivolta agli operatori dell’ospitalità rappresenta un ulteriore strumento per accompagnare visitatori e cittadini lungo tutta la stagione punteggiata da decine di eventi unici.