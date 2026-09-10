Costantino Bagalà porta Dalí a Venezia: l’“Omaggio a Tersicore” alla Mostra del Cinema

L’opera arriva in Laguna grazie al progetto di HOBOH Art Factory e LART Universe, realizzato nell’ambito delle iniziative con Ministero della Cultura e Cinecittà

L’opera Omaggio a Tersicore approda a Venezia grazie al progetto curato da Costantino Bagalà, founder e direttore creativo di HOBOH, realizzato nel contesto delle iniziative promosse con il Ministero della Cultura e CinecittàIn occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, HOBOH Art Factory e LART Universe hanno presentato Omaggio a Tersicore, opera di Salvador Dalí proveniente dalla più grande collezione privata itinerante al mondo dedicata al maestro del Surrealismo.L’arrivo dell’opera a Venezia è stato curato da Costantino Bagalà, fondatore e direttore creativo di HOBOH Art Factory, nell’ambito di un progetto realizzato con il Ministero della Cultura e Cinecittà: un omaggio al cinema, all’arte e alla creatività, concepito per favorire il dialogo tra linguaggi espressivi differenti e celebrarne la capacità di generare visioni, emozioni e nuove forme di racconto.Protagonista dell’iniziativa è LART Universe, gruppo internazionale impegnato nella conservazione, nella promozione e nella diffusione dell’arte moderna e contemporanea attraverso mostre, musei, iniziative culturali e progetti internazionali. Attraverso Dalí Universe, LART Universe porta da decenni l’opera di Salvador Dalí in oltre cinquanta Paesi, collaborando con importanti musei, istituzioni culturali, fondazioni e organizzazioni internazionali.La presenza a Venezia prosegue un percorso dedicato allo straordinario rapporto tra Salvador Dalí e il cinema, tema già al centro di importanti progetti espositivi internazionali realizzati da LART Universe. Un legame particolarmente significativo in una città che, da oltre un secolo, rappresenta uno dei principali luoghi d’incontro della cultura cinematografica mondiale.Omaggio a Tersicore è un tributo a Tersicore, una delle nove Muse della mitologia greca e personificazione della danza. Nell’opera, Dalí riunisce due figure apparentemente opposte ma intimamente connesse: una forma armoniosa e idealizzata e una presenza frammentata, complessa e istintiva. La scultura esprime così uno dei principi fondamentali del Surrealismo: la creatività nasce dalla possibilità di superare ciò che è razionale e conosciuto, entrando in relazione con l’immaginazione, l’inconscio e l’inatteso.«Portare un’opera di Salvador Dalí a Venezia, durante uno degli appuntamenti cinematografici più importanti al mondo, significa creare un incontro simbolico tra universi che da sempre si contaminano: arte, cinema e creatività. Siamo orgogliosi di aver costruito questa connessione insieme a LART Universe, proseguendo il percorso di HOBOH Art Factory nella valorizzazione dell’arte e della comunicazione attraverso progetti capaci di generare cultura, visioni e nuove forme di dialogo», dichiara Costantino Bagalà.L’iniziativa conferma la vocazione di HOBOH Art Factory nella costruzione di progetti culturali e creativi capaci di mettere in relazione arte, istituzioni e grandi contesti internazionali, rafforzando al tempo stesso l’impegno di LART Universe nel rendere accessibile l’eredità artistica di Salvador Dalí a pubblici sempre nuovi.La presenza di Omaggio a Tersicore a Venezia diventa così un autentico tributo alla libertà creativa: un ponte tra il grande cinema internazionale e l’immaginario senza confini di uno degli artisti più rivoluzionari del Novecento.