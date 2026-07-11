Costruiamo la Santarcangelo di domani: parte il ciclo di incontri sul Piano Urbanistico

Il primo appuntamento lunedì 13 luglio al Supercinema: da qui a fine settembre cittadini e associazioni potranno presentare le proprie osservazioni al piano

Prende il via lunedì 13 luglio, alle ore 18 al Supercinema, il ciclo di incontri pubblici dedicati alla proposta di Piano urbanistico generale (Pug) di Santarcangelo, recentemente assunta dalla Giunta comunale. L'obiettivo degli appuntamenti è illustrare i contenuti e i principi del nuovo strumento urbanistico, ma anche fornire ai cittadini gli strumenti per leggere gli elaborati tecnici, in vista della presentazione delle osservazioni: fino alla fine di settembre, infatti, cittadini, associazioni e operatori economici potranno inviare le proprie proposte, che saranno poi valutate dall'Ufficio di piano e dal Consiglio comunale.

Il primo incontro si aprirà con i saluti del sindaco Filippo Sacchetti, cui seguirà l'intervento dell'assessora alla Pianificazione urbanistica Angela Garattoni sulle scelte alla base del Pug. L'architetta Elena Farnè ripercorrerà il percorso partecipativo che ha accompagnato l'elaborazione del piano, mentre la dirigente del settore territorio Silvia Battistini ne spiegherà struttura e contenuti. Spazio poi all'architetto Carlo Santacroce, progettista del Pug, che parlerà di "Grandi e piccole trasformazioni: tra strategia e disciplina". Chiuderà l'incontro il garante della comunicazione e della partecipazione, con un focus sui prossimi passi verso l'adozione del piano.

Incontro pug

Seguiranno altri due appuntamenti: mercoledì 2 settembre si parlerà di qualità urbana, ambiente e Valsat, mentre mercoledì 9 settembre l'incontro sarà dedicato alla disciplina del piano e alle modalità per gli interventi diretti.

Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati. I professionisti iscritti al portale della Fondazione Rete Professioni potranno inoltre ottenere due crediti formativi. Tutte le informazioni sul Pug sono disponibili nella sezione dedicata del sito del Comune di Santarcangelo.