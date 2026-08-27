Coworking a Rimini: ufficio condiviso significa sicurezza condivisa?

Lavori in un coworking a Rimini? Scopri i rischi delle reti Wi-Fi condivise e come proteggere dati, account e dispositivi mentre lavori

A Rimini il coworking è una soluzione sempre più diffusa tra freelance e professionisti che lavorano da remoto e cercano una postazione flessibile per qualche ora o per l'intera giornata. Le possibilità non mancano, dal centro storico a Marina Centro fino alle zone più vicine alle principali vie di collegamento. Spostarsi spesso da uno spazio all'altro, però, significa anche utilizzare reti Wi-Fi che non gestiamo direttamente. Prima di accedere alla posta di lavoro, ai documenti condivisi o ai servizi aziendali, conviene quindi chiedersi quanto sia sicura la connessione a cui ci stiamo collegando.

Wi-Fi del coworking: in cosa differisce da casa o dall'ufficio

La differenza principale riguarda il controllo che abbiamo sulla rete. A casa possiamo modificare password e impostazioni del router, mentre in azienda questi aspetti vengono normalmente gestiti dal reparto IT. In un coworking, invece, dobbiamo affidarci alla configurazione scelta dal gestore dello spazio. È una situazione che può presentarsi in contesti molto diversi anche a Rimini. Il Laboratorio Aperto di via dei Cavalieri, per esempio, mette a disposizione spazi per il coworking nel centro storico, mentre altre strutture offrono postazioni di lavoro a Marina Centro o nelle zone più periferiche della città. Prima di collegarsi conviene quindi verificare quale sia la rete ufficiale e, quando possibile, chiedere come viene gestito l'accesso al Wi-Fi.

I rischi di una rete condivisa

Il problema non è la condivisione della connessione in sé, ma ciò che può accadere quando una rete è configurata male o viene compromessa. Secondo il rapporto Clusit, nel 2025 gli incidenti di cybersecurity in Italia sono aumentati del 42%, confermando l'importanza di proteggere i propri dispositivi anche quando si lavora fuori dall'ufficio. Un esempio concreto arriva da una campagna individuata da Microsoft e ReliaQuest. In alcuni casi, router poco protetti sono stati sfruttati per reindirizzare gli utenti verso false pagine di accesso a Microsoft 365, con l'obiettivo di sottrarre le credenziali. Per chi passa la giornata in un coworking di Rimini, il rischio può quindi presentarsi durante attività del tutto normali, come controllare la posta aziendale, accedere al cloud o aprire una piattaforma di lavoro. La familiarità della location non dovrebbe portare a considerare automaticamente sicura anche la rete utilizzata.