Crans, la procuratrice: "Non ho scarcerato io Moretti"

Tajani: "Potrebbe fuggire, buchi nell'inchiesta"

È scontro diplomatico e istituzionale tra Italia e Svizzera dopo la scarcerazione su cauzione di Moretti, proprietario del locale Constellation. La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, ha chiarito di non essere stata lei a disporre la liberazione dell’uomo, precisando che si è trattato di «una decisione del Tribunale delle misure coercitive».

«Non voglio provocare un incidente diplomatico tra Italia e Svizzera», ha dichiarato Pilloud, sottolineando però che «non cederò a un’eventuale pressione delle autorità italiane». Le parole della magistrata arrivano all’indomani del richiamo da parte di Roma dell’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, gesto che segnala il crescente irrigidimento dei rapporti tra i due Paesi sulla gestione del caso.

Sul fronte italiano, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha espresso forte preoccupazione per la decisione delle autorità elvetiche, affermando che Moretti «potrebbe tentare la fuga». Un messaggio, ha spiegato lo stesso Tajani, «diretto alla magistratura cantonale, che è responsabile di un’inchiesta che fa buchi da tutte le parti».