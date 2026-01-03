Crans Montana, Eleonora Palmieri migliora: è stata estubata

Il racconto del fidanzato: "Mi sono guardato intorno e sembrava un film dell’orrore"

"Ha subito un ulteriore intervento alle mani, l’hanno estubata. Siamo riusciti a vederla e a parlarle. È abbastanza serena, ma non ha ancora ben compreso quello che è successo intorno a lei". A parlare è Cristina Ferretti, madre di Eleonora Palmieri, la 29enne veterinaria romagnola rimasta ferita nell’incendio divampato a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno.

La giovane è attualmente ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano, dove prosegue il percorso di cure dopo il trasferimento dalla Svizzera. Le sue condizioni, pur serie, mostrano segnali di miglioramento. La donna è stata operata nuovamente alle mani ed è stata estubata, come confermato dalla madre in un’intervista alla TgR Emilia-Romagna.

Determinante, nelle fasi immediatamente successive all’incendio, è stato l’intervento del fidanzato, Filippo Bonifacio, 24 anni, che ha raccontato quanto accaduto a diversi media, tra cui l’edizione riminese del Resto del Carlino. È stato lui a salvare Eleonora, cercandola tra la folla in fuga e trascinandola via nonostante le ustioni, per poi portarla d’urgenza all’ospedale svizzero di Sion.

La coppia si trovava in vacanza in Svizzera per festeggiare il Capodanno. "Siamo usciti verso mezzanotte e siamo andati a Montana, dove c’era una festa all’aperto – ha raccontato Bonifacio –. Abbiamo fatto lì il conto alla rovescia". La musica, prevista fino a mezzanotte, è proseguita fino all’1.15. "Quel quarto d’ora in più ci ha salvato la vita", ha spiegato il giovane.

Dopo l’una e un quarto i due si sono spostati a Crans-Montana. L’incendio è scoppiato proprio mentre, dopo una lunga fila, stava arrivando il loro turno per entrare nel locale Le Constellation. "È arrivata una massa di persone che correva nel panico. Siamo stati scaraventati fuori tutti insieme. In quel momento ho perso di vista tutti, anche Eleonora".

Il ragazzo è riuscito poi a ritrovarla: era ferita e presentava ustioni. "Mi sono guardato intorno e sembrava un film dell’orrore", ha concluso.