Crans Montana, Eleonora Palmieri verso il trasferimento al Bufalini
Le condizioni restano delicate: il percorso di cura sarà lungo e richiederà trattamenti specialistici prolungati
Potrebbe essere trasferita in Romagna Eleonora Palmieri, la 29enne di Cattolica rimasta gravemente ferita nel rogo di Crans-Montana e attualmente ricoverata al Niguarda di Milano. Lo ha riferito l’assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso, spiegando che, in presenza di segnali di stabilizzazione, si valuta il trasferimento dei pazienti in strutture più vicine alle famiglie, come il centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena.
Le condizioni restano comunque delicate: il percorso di cura sarà lungo e richiederà trattamenti specialistici prolungati. Tra i dodici feriti ricoverati a Milano, solo pochi mostrano miglioramenti significativi, mentre la maggior parte resta in condizioni critiche.
Intanto Forza Italia chiede che anche l’Emilia-Romagna si costituisca parte civile nel futuro processo. Il capogruppo regionale Pietro Vignali ha presentato un’interrogazione alla Giunta, sottolineando la necessità di chiedere risarcimenti per i danni subiti dalla comunità e per le spese sostenute dal servizio sanitario regionale.