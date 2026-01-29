Crans Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo di Capodanno

Tra le persone sotto inchiesta anche l’attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica. A Dubai Mattarella incontra il padre di Emanuele Galeppini, una delle vittime

Salgono a quattro gli indagati nell’inchiesta sull’incendio divampato nella notte di Capodanno al locale Constellation di Crans-Montana, tragedia che ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116. Dopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti e un ex funzionario del Comune, anche l’attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica risulterebbe ora iscritto nel registro degli indagati.

Secondo quanto riportato da alcuni media, l’uomo dovrebbe essere interrogato dalla procura il prossimo 6 febbraio. L’inchiesta mira a fare piena luce sulle eventuali responsabilità legate alle misure di sicurezza e alla gestione del locale, in una delle peggiori tragedie avvenute nella località turistica svizzera.

Intanto, a Dubai, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il padre di Emanuele Galeppini, una delle giovani vittime del rogo. Emanuele, considerato una promessa del golf italiano, viveva negli Emirati Arabi Uniti insieme ai genitori, che si sono trasferiti da tempo a Dubai. L’incontro si è svolto in un clima di grande commozione e vicinanza istituzionale alle famiglie colpite dalla tragedia.