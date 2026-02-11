Crans Montana: sequestrato il cellulare della sopravvissuta Eleonora Palmieri

La Procura analizza i telefoni delle vittime a caccia di video e foto. Ascoltata per ore la 29enne riminese

Su disposizione della Procura di Roma, è stato sequestrato anche il cellulare della 29enne cattolichina Eleonora Palmieri nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite.

Il pm Stefano Opilio, che indaga per disastro colposo e omicidio plurimo colposo, ha disposto il sequestro dei telefoni delle vittime per accertamenti forensi su foto e video della notte dell’incendio.

Martedì la giovane, accompagnata dall’avvocato Piero Venturi, si è recata nella sede della Polstrada di Riccione, dove ha ricostruito quanto accaduto davanti agli agenti dello Sco di Roma. Eleonora non avrebbe però avuto il tempo di effettuare riprese prima di essere investita dalle fiamme.

Intanto la la procura di Sion ha acquisito tutte le informazioni contenute nel server di posta elettronica sul quale sono archiviati i messaggi di posta elettronica utilizzati dal Comune di Crans-Montana.

In una ordinanza del 26 gennaio scorso viene ordinato alla società che gestisce il server di copiare e conservare tutti i dati del Comune di Crans-Montana, eventualmente dell'ex Comune di Chermignon.

La richiesta riguarda in particolare il contenuto delle caselle di posta elettronica '@cransmontana.ch' per il periodo dal primo gennaio 2015 ad oggi. "Se una parte di questi dati dovesse essere archiviata su un altro server in affitto - si legge - è necessario prendere in anticipo tutte le precauzioni necessarie per conservare tali dati", che "devono essere messi in sicurezza e trasmessi al pubblico ministero alla prima richiesta".

La procura ribadisce che "esiste un grave sospetto che alcuni dipendenti del comune di Crans-Montana e/o del comune di Chermignon siano responsabili dell'incendio verificatosi a Crans-Montana, al bar Le Constellation, il primo gennaio 2026. Tutti i dati devono essere sequestrati per evitare che le prove scompaiano. Il contenuto di qualsiasi documento scritto relativo al bar Le Constellation, in particolare la corrispondenza elettronica di qualsiasi persona coinvolta nella sicurezza dello stabilimento in questione, è indispensabile per l'accertamento della verità".