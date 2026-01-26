Crans Montana, Tajani convoca l’ambasciatore italiano in Svizzera

In arrivo investigatori italiani a supporto delle indagini. I danni stimati fino a un miliardo di franchi

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani riceverà oggi alla Farnesina l’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma dopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, proprietario del bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana.

Nel frattempo, un team di investigatori italiani è pronto ad affiancare le autorità elvetiche nelle attività investigative, rafforzando la cooperazione giudiziaria tra i due Paesi. Secondo quanto trapela, anche i pubblici ministeri della Procura di Roma potrebbero recarsi in Svizzera entro il mese di febbraio per un incontro con i magistrati locali, al fine di coordinare le indagini.

Al momento, il fascicolo aperto dalla Procura capitolina è contro ignoti e ipotizza i reati di omicidio colposo e disastro colposo. Parallelamente, iniziano a delinearsi le possibili conseguenze economiche della tragedia: le richieste di risarcimento per i danni causati dalla strage potrebbero oscillare tra i 600 milioni e il miliardo di franchi svizzeri.

Un bilancio che rende l’episodio uno dei più gravi, non solo dal punto di vista umano, ma anche per l’impatto giudiziario ed economico che potrebbe avere nei prossimi mesi.