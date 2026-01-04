Cras Montana, identificate le prime tre vittime italiane, sono tutti teenager

Accertata la morte di otto svizzeri

Giovanni Tamburi, Achille Barosi e Emanuele Galeppini sono le prime tre vittime italiane identificate della strage di Crans-Montana. I tre ragazzini, i primi due 16enni e il terzo quasi 17enne, erano originari di Bologna, Milano e Genova. Mentre per una quarta sedicenne, la milanese Chiara Costanzo, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha reso noto la morte esprimendo in un post le sue condoglianze. Accertato il decesso di altre otto persone, tutte giovani e di nazionalità svizzera. Indagati i due proprietari del locale teatro di un devastante incendio la notte di Capodanno costato la vita a 40 persone. Sono accusati di omicidio colposo. La Procura del Cantone Vallese conferma la presenza di una uscita di sicurezza ma per alcuni testimoni la via di fuga era bloccata. Al Niguarda ricoverati in tutto nove italiani: ieri sono arrivate due ragazzine di 15 e 16 anni di Milano