Creatività e IA: Rocco Tanica a Cattolica per "Che cosa fanno oggi i filosofi?"

Domenica 29 febbraio al Centro Culturale Polivalente un dialogo tra musica, filosofia e intelligenza artificiale

Giunge al termine l’edizione 2026 della storica rassegna “Che cosa fanno oggi i filosofi?” con un super e atteso ospite, il musicista, artista e comedian Rocco Tanica, storico tastierista del gruppo “Elio e le Storie tese”, che da cinque anni ormai compone musica, letteratura e video attraverso l’Ia generativa. Domenica 29 febbraio alle ore 17, al Centro Culturale Polivalente, assieme al curatore della rassegna, il professore Claudio Paolucci, che ha da poco pubblicato il volume “Nati cyborg” (Sossella, 2025), Rocco Tanica ci condurrà nel mondo della creatività assieme all’intelligenza artificiale, in un dialogo dove scopriremo qual è stato e quale è il suo rapporto con l’Ia e quanto questa sia capace di potenziare la creatività umana e dare vita e nuove forme di espressione aumentata.