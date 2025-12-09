“Crediamo nel nostro centro commerciale naturale”: confronto tra Comune di Santarcangelo e Confcommercio

Rigenerazione urbana e sviluppo del commercio al centro dell'incontro

Questa mattina (martedì 9 dicembre) nella sede di Confcommercio della provincia di Rimini, si è svolto un incontro istituzionale tra il presidente Giammaria Zanzini, il sindaco di Santarcangelo di Romagna, Filippo Sacchetti e l’assessore comunale alle Attività economiche, Luca Paganelli.

“Questo incontro nasce dalla volontà di approfondire i temi emersi durante la presentazione della Legge regionale sulla rigenerazione urbana e dell’hub urbano di Santarcangelo – ha evidenziato il presidente di Confcommercio provinciale, Giammaria Zanzini – che si è svolta al Supercinema pochi giorni fa. Crediamo che il commercio di prossimità possa generare grandi opportunità per l’economia, la qualità della vita e la salvaguardia dell’identità delle nostre comunità, favorendo al contempo la valorizzazione delle tipicità locali e il turismo. Siamo lieti di aver individuato percorsi condivisi con l’amministrazione di Santarcangelo, alla quale abbiamo anche consegnato il nostro documento di proposte La città che cambia. Affrontati inoltre temi quali fiere, parcheggi, eventi e infrastrutture, con l’auspicio di ritrovarci presto per rafforzare la collaborazione e tradurre in azioni concrete le molte idee convergenti, nell’ottica di uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio”.

“Santarcangelo si vuole evolvere in coerenza con i suoi principi, come dimostra il progetto della Città dei 15 minuti nel quale l’hub urbano rientra a pieno titolo - ha detto il sindaco Filippo Sacchetti -. Questa evoluzione è possibile solo grazie a un forte patto tra pubblico e privato, in questo caso tra l’amministrazione comunale e gli operatori del commercio: un patto basato sulla fiducia reciproca per guardare avanti insieme e valorizzare da un lato la nostra rete commerciale, il nostro centro commerciale naturale e le nostre attività e dall’altro dar vita a investimenti strategici per continuare a garantire il nostro status di città del buon vivere”.