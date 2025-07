Cremlino: "Incontro Putin-Trump necessario, ma non ancora maturo"

Da Mosca segnali di apertura verso Trump, ma Bruxelles accusa: “Mosca dietro la sfiducia a von der Leyen”

Un incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump è “possibile” e “necessario”, ma non ancora imminente. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino in un’intervista all’emittente russa Vigtrk, rilanciata dall’agenzia Tass. Il presidente americano, nel frattempo, celebra i primi sei mesi del suo mandato esaltando i risultati raggiunti: “Abbiamo posto fine a varie guerre in Paesi che non ci riguardavano”, ha scritto su Truth, aggiungendo che “ora siamo il Paese più rispettato al mondo”.

Intanto, da Bruxelles giunge una pesante accusa: secondo un portavoce della Commissione Europea, Mosca sarebbe dietro la mozione di sfiducia presentata contro Ursula von der Leyen. Un intreccio di geopolitica che evidenzia le tensioni crescenti tra Russia, Stati Uniti ed Europa.