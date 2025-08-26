Altarimini

Finestrini rotti e auto danneggiate a scopo furto a Bellaria: denunciato 40enne

L'uomo è stato individuato dalle telecamere

A cura di Redazione
26 agosto 2025 16:48
Finestrini rotti e auto danneggiate a scopo furto a Bellaria: denunciato 40enne - Auto con finestrini infranti PH Repertorio
Auto con finestrini infranti PH Repertorio
Cronaca
Un 40enne di nazionalità straniera, residente a Bellaria Igea Marina, è stato denunciato a seguito di alcune "spaccate" a danno dei finestrini delle auto parcheggiate in via Agedabia. Anche in questo caso, per l'identificazione del colpevole, è stato fondamentale l'aiuto delle telecamere, che ha indirizzato le indagini dei Carabinieri e le attività della Polizia Locale. L'uomo aveva infranto i finestrini per rubare oggetti all'interno degli abitacoli. "L’individuazione è stata possibile grazie alla sintonia positiva avviata e consolidata in questi anni tra la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine, in primis l’Arma dei Carabinieri, ma anche grazie a quelle politiche sulla sicurezza, non di meno in termini di dotazioni e strumentazioni, verso le quali l’Amministrazione Comunale si è convintamente orientata sotto il coordinamento del Capo di Gabinetto con funzione di supporto alla sicurezza Antonio Amato", evidenziano dal comando di Polizia Locale. 

