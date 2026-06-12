Cresce il numero e si abbassa l’età di chi impara la lingua inglese: oltre 130 giovanissimi agli esami Cambridge

Let’s Learn English Rimini celebra il decimo anno consecutivo di certificazioni

Continua ad abbassarsi l’età di bambine e bambini che si avvicinano alla lingua inglese. Da domani saranno oltre 130 al Centro Congressi SGR di Rimini per sostenere gli esami necessari al conseguimento delle certificazioni Cambridge English, riconosciute a livello internazionale.

“L’età si abbassa e il numero aumenta - dice Rosario Malerba, direttore di Let’s Learn English Rimini – col risultato di sfruttare l’eccezionale capacità di apprendimento che hanno i più piccoli se seguiti con metodo e costanza. Quanto si impara nei primi anni resta più impresso nella memoria e facilita anche l’accesso consapevole a relazioni e informazioni che hanno sempre più termini inglesi da conoscere”.

Significativo è il percorso di alcuni studenti che, già in giovane età, raggiungono livelli linguistici avanzati: alcuni candidati di circa 13 anni sosterranno il livello B2, mentre ragazzi di 14 e 15 anni affronteranno il livello C1. Allo stesso tempo, anche i più piccoli vivranno il loro primo approccio a una certificazione internazionale, con bambini che già dalla scuola primaria sosterranno il livello Pre A1 Starters.

Tra i candidati anche bambini della scuola primaria che affronteranno la loro prima certificazione Pre A1 Starters, studenti che sosterranno i livelli Movers e Flyers, e ragazzi più grandi impegnati nei livelli KET, PET, B2 First e C1 Advanced.

Per Let’s Learn English Rimini la sessione di esami, a cura di Inlingua Pesaro, arriva al decimo anno consecutivo di partecipazione degli studenti agli esami Cambridge. Un percorso costruito con continuità, preparazione e attenzione alle diverse fasce d’età.

Let’s Learn English Rimini ha inoltre ricevuto il riconoscimento di Cambridge Gold Preparation Centre, attribuito ai centri che preparano candidati agli esami Cambridge English secondo criteri di qualità del percorso e partecipazione agli esami.

“Gli esami rappresentano una tappa importante per tanti bambini e ragazzi - conclude Rosario Malerba -. Le certificazioni Cambridge sono un momento di verifica, ma anche un’occasione di crescita personale. Vedere studenti così giovani affrontare un esame internazionale con serietà, entusiasmo e consapevolezza è motivo di grande soddisfazione”.

Le certificazioni Cambridge English accompagnano gli studenti in un percorso progressivo di valutazione delle competenze linguistiche, dai primi livelli per bambini fino ai livelli più avanzati del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.