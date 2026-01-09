Crescere con il Mare: Rimini punta su educazione all'aperto e la vela inclusiva

Obiettivo "far crescere una comunità capace di vivere il mare come risorsa educativa, culturale e ambientale"

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto sperimentale “Outdoor Education e Ocean Literacy”, una nuova azione del Rimini Blue Lab, il laboratorio cittadino dedicato, all’educazione e all’economia verde e blu. L’obiettivo, spiega l'amministrazione comunale, "è far crescere una comunità capace di vivere il mare come risorsa educativa, culturale e ambientale". L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune di Rimini, Università di Bologna e realtà del Terzo settore, che saranno coinvolte in un percorso di co-progettazione per definire attività e modalità operative nel corso del 2026.

Il percorso sperimentale si articola in due linee di ricerca-azione, entrambe basate sulla didattica all’aperto e sull’esperienza diretta dell’ambiente naturale. L’azione sulla Nautica inclusiva per adolescenti coinvolgerà scuole, circoli nautici, educatori e associazioni del territorio, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla sostenibilità e al rispetto del mare, favorendo l’inclusione, l’integrazione e la crescita personale. La vela diventa così un luogo di cooperazione, responsabilità e scoperta, oltre che un modo concreto per conoscere e proteggere gli ecosistemi marini. L’azione centrata sulla educazione all’aperto sarà invece un percorso dedicato ai più piccoli (0-6 anni) e agli educatori, che unisce bosco, spiaggia e aree naturali del territorio riminese. Gli obiettivi principali sono favorire la riconnessione dei bambini con la natura, sviluppare conoscenze scientifiche già nella fascia dei più piccoli 0-6 anni e formare educatori capaci di integrare ambiente e didattica.

"Con questa nuova iniziativa - evidenziano da palazzo Garampi - il Rimini Blue Lab consolida il suo ruolo di laboratorio di innovazione sociale e culturale dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del mare. Un percorso che unisce scuole, università, associazioni, famiglie e operatori del settore, con l'obiettivo di costruire una comunità costiera più consapevole, responsabile e orientata alla blue economy".

"Con questa nuova iniziativa – sottolinea Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini - il Rimini Blue Lab cresce e si conferma come un vero laboratorio di innovazione sociale dedicato alla cultura del mare. Crediamo in un’educazione che esce dalle aule e torna nei luoghi vivi della città: la spiaggia, il bosco, il porto, gli spazi dove i ragazzi possono imparare insieme, facendo esperienza diretta della natura. L’apprendimento diventa così un fatto sociale, condiviso, che costruisce comunità e responsabilità. Un percorso che unisce scuole, università, associazioni, famiglie e operatori del settore, con l’obiettivo di costruire una comunità più consapevole, responsabile e orientata alla natura. Rimini è una città del mare e deve ripartire proprio dal mare per formare nuove generazioni più consapevoli, curiose e capaci di prendersi cura del proprio territorio".