Crescita demografica a Montescudo-Monte Colombo: +3,6% in tre anni

La popolazione sale da 6.847 abitanti nel 2023 a 7.092 nel 2025, con una quota di giovani tra le più alte della Regione Emilia Romagna

La popolazione di Montescudo-Monte Colombo è in costante crescita: negli ultimi tre anni si è passati da 6.847 abitanti nel 2023 a 7.092 nel 2025, registrando un incremento di 245 unità (+3,6%). Il Comune si distingue nella Provincia di Rimini per la presenza di un’alta percentuale di giovani e, a livello regionale, per la quota più bassa di persone molto anziane (75 anni e oltre), pari all’8,3%, a fronte del 31,3% di Bore, in provincia di Parma.

Tra le ragioni di questo aumento figurano i costi inferiori delle abitazioni rispetto ai comuni costieri e una qualità della vita migliore, che rende il territorio attrattivo per famiglie e giovani. Anche la presenza di posti di lavoro nell’area artigianale e industriale locale e nella vicina Repubblica di San Marino contribuisce all’incremento demografico.

Il Comune ha inoltre adottato politiche fiscali vantaggiose negli ultimi cinque anni, tra cui l’assenza di addizionale comunale Irpef, il mantenimento invariato delle aliquote IMU e esenzioni Tari per nuclei familiari con redditi bassi e anziani. Le tariffe Tari sono rimaste stabili grazie all’impiego di avanzo e risorse di bilancio per compensare gli aumenti dei costi di smaltimento applicati da Hera S.p.A.

Anche i servizi pubblici rappresentano un fattore di attrattiva: un trasporto pubblico efficiente, nonostante alcune criticità segnalate dai cittadini, una rete scolastica pubblica e privata di qualità, con oltre 3 milioni di euro investiti nell’ultimo periodo per ampliamenti e messa in sicurezza degli edifici, e la creazione dell’Istituto Comprensivo Statale Montescudo-Monte Colombo e Sassofeltrio.

Infine, servizi sanitari e sociali, attività sportive per tutte le età e spazi di aggregazione gestiti da Pro Loco e associazioni completano l’offerta del territorio.