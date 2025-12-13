Crescono i prestiti a imprese e famiglie: livelli massimi dal 2022
In calo il tasso medio dei mutui per l’acquisto di abitazioni
A novembre l’ammontare dei prestiti concessi a imprese e famiglie registra un’accelerazione, raggiungendo il livello più alto dalla fine del 2022. Secondo l’Associazione bancaria italiana (Abi), i finanziamenti complessivi sono cresciuti dell’1,9% su base annua, in aumento rispetto al +1,7% rilevato nel mese di ottobre.
Per le famiglie si tratta dell’undicesimo mese consecutivo di crescita dei prestiti, un segnale di progressivo rafforzamento della domanda di credito. Anche sul fronte delle imprese il trend resta positivo: i finanziamenti risultano in aumento per il quinto mese consecutivo, confermando un miglioramento delle condizioni di accesso al credito rispetto ai mesi precedenti.
Parallelamente, arrivano segnali favorevoli anche dal mercato dei mutui. Il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni è infatti sceso al 3,30%, evidenziando un allentamento del costo del credito dopo la fase di rialzi legata alla stretta monetaria. Un dato che potrebbe contribuire a sostenere ulteriormente la domanda di mutui nei prossimi mesi.