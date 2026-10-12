Criminalità, Rimini sesta in Italia per denunce: oltre 9mila furti nel 2025

L’Indice della criminalità del Sole 24 Ore registra 5.376,5 denunce ogni 100mila abitanti

I delitti denunciati in Italia diminuiscono per la prima volta dopo quattro anni consecutivi di crescita: nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8% in meno rispetto al 2024, pari a 42.242 delitti in meno. Calano soprattutto furti e rapine, mentre crescono truffe e frodi informatiche. Tra i dati negativi c'è anche l'aumento dei minorenni arrestati e denunciati (+34%).

Milano si conferma la provincia con la maggiore incidenza di denunce in rapporto ai residenti, seguita da Firenze e Roma. Oristano registra invece il tasso più basso. Sono i principali risultati della nuova edizione dell'Indice della criminalità del Sole 24 Ore, pubblicati oggi sul quotidiano e sul sito. L'Indice utilizza le statistiche consolidate della banca dati interforze del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e confronta 106 territori provinciali sulla base dei delitti denunciati ogni 100mila abitanti.

Rimini occupa il sesto posto in Italia, con 5.376,5 denunce ogni 100mila abitanti e 18.347 denunce complessive. La provincia è quinta in classifica sia per le lesioni dolose, con 129 denunce, sia per i furti, che raggiungono quota 9.319. Nel dettaglio, Rimini è sesta per i furti con strappo, ottava per quelli con destrezza e nona per i furti di ciclomotori.

Sono 3.512 le denunce per «altri delitti», un dato che colloca la provincia al settimo posto. Rimini è invece decima per le rapine, con 239 denunce complessive. Scendendo nel dettaglio, si trova al sesto posto per le rapine in abitazione e al nono per quelle in pubblica via. Per le rapine in banca, la provincia occupa il 90° posto, con nessun delitto denunciato.

Per i reati legati agli stupefacenti, Rimini è al 17° posto, con 223 denunce complessive, di cui 163 per spaccio, categoria nella quale si colloca al 16° posto. La provincia è invece al 29° posto per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, con otto denunce.

Qui tutti i dati dell'indagine