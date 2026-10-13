Crimini a Rimini, una nuova puntata sul rapimento di Sakli Adnan e il riscatto da record

Dal sequestro avvenuto a Miramare nel 2010 al blitz della Squadra Mobile a Roma

Mercoledì 14 ottobre alle 8 esce una nuova puntata di Crimini a Rimini, dedicata al rapimento di Sakli Adnan, avvenuto a Miramare nel 2010, e a quello che viene presentato come il riscatto più alto mai richiesto nella storia moderna.

La vicenda intreccia finanza internazionale, teorie complottiste, personaggi legati alla mala milanese, rapimenti e indagini. Adnan Sakli, cittadino turco descritto come titolare di un patrimonio enorme, venne sequestrato a Rimini e fu poi liberato dalla Squadra Mobile riminese nel corso di un blitz a Roma.

Una storia complessa, che gli autori del podcast hanno ricostruito con l’aiuto di Daniele Laghi, ex ispettore della Squadra Mobile di Rimini, e di un consulente che nella puntata sarà presentato con il nome di fantasia di Mister X.

Il racconto promette nuovi dettagli anche per chi pensa di conoscere già la vicenda. «Se pensate che abbiamo spoilerato qualcosa della puntata, fidatevi, non è così», anticipano gli autori, sottolineando le difficoltà incontrate nel ricostruire tutti i passaggi della storia.

La nuova puntata di Crimini a Rimini sarà disponibile da mercoledì 14 ottobre alle 8 su Spotify e sulle principali piattaforme e aggregatori di podcast. Per ascoltarla basta cercare Crimini a Rimini.