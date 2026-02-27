Crisi Aeffe, 2 marzo data cruciale: incontro a Roma con il Governo

Nel contempo il sindaco di Rimini ha ricevuto una rappresentanza dei lavoratori dell'azienda

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha incontrato questa mattina (venerdì 27 febbraio) due lavoratrici di Aeffe, in rappresentanza di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori dell'azienda. L'incontro si è tenuto alla vigilia del nuovo tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per il prossimo 2 marzo a Roma. Erano presenti anche Emma Petitti, consigliera regionale e vice segretaria regionale del Partito Democratico, e Daniele Baiesi, segretario generale della Filctem-Cgil di Rimini.

L’incontro, riferiscono fonti di palazzo Garampi, è stato l’occasione per rinnovare la vicinanza ai lavoratori riminesi, che stanno vivendo in prima persona un momento difficile e carico di incertezza per tutto il settore industriale della moda italiana e per condividere le preoccupazioni sollevate circa il presente e il futuro del polo produttivo tessile della provincia di Rimini. Alla vigilia del tavolo Mimit è stato anche rinnovato l’invito del territorio al Governo affinché i suoi rappresentanti possano venire a toccare con mano la strategicità del polo produttivo riminese nello scenario dell’economia italiana, un patrimonio che deve essere salvaguardato se l’Italia ambisce a mantenere un ruolo importante nel mondo. Un invito che era stato concordato dal sindaco di Rimini con le prime cittadine di San Giovanni in Marignano e Cattolica, Michela Bertuccioli e Franca Foronchi.