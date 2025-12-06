Altarimini

Crisi Aeffe, 81 lavoratori a rischio: "Campanello di allarme preoccupante per il territorio"

Emma Petitti: "Il punto cruciale è la presenza di un piano industriale chiaro per il futuro"

A cura di Riccardo Giannini Redazione
06 dicembre 2025 13:02
Crisi Aeffe, 81 lavoratori a rischio: "Campanello di allarme preoccupante per il territorio" - Aeffe Spa di San Giovanni in Marignano PH Google
Aeffe Spa di San Giovanni in Marignano PH Google
San Giovanni in Marignano
Attualità
Condividi

"La notizia di questi giorni relativa al previsto licenziamento di 141 lavoratrici e lavoratori, 81 dei quali impiegati presso lo stabilimento di San Giovanni in Marignano, della storica azienda Aeffe fa suonare sul nostro territorio campanello di allarme molto preoccupante dal punto di vista occupazionale e sociale". Così la consigliera regionale Emma Petitti, che sostiene le richieste dei sindacati. Nel merito, Petitti evidenzia: "Visto che la cassa integrazione speciale scadrà a gennaio e che nello stesso mese sono previsti due incontri al ministero sulla crisi, non sarebbe male aspettare qualche settimana in più per la procedura di mobilità. Inoltre, e questo probabilmente è il punto cruciale, capire se l’azienda abbia o meno un piano industriale chiaro per il futuro, dove vengono delineate linee di sviluppo della stessa e allo stesso tempo di salvaguardia dei posti di lavoro che, è bene ricordarlo, riguardano per il 90% donne". "Ora occorre lavorare tutti insieme, proprietà, sindacati e istituzioni, affinché il patrimonio umano e professionale coinvolto non subisca effetti irreversibili di questa importante crisi", aggiunge Petitti.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini