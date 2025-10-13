Crisi del turismo a Riccione, Fratelli d’Italia chiede un piano di rilancio

Il direttivo FdI punta il dito: servono riqualificazione, incentivi e una programmazione di eventi per rilanciare la città

Fratelli d’Italia Riccione lancia un duro attacco all’amministrazione comunale, accusandola di aver compiuto scelte sbagliate che avrebbero aggravato la crisi del turismo nella Perla Verde. Nella nota stampa viene sottolineata la necessità di una svolta profonda e di un piano strategico capace di rilanciare l’offerta turistica attraverso qualità, riqualificazione alberghiera, decoro urbano e una nuova programmazione di eventi. Tra le priorità indicate anche la riqualificazione delle Terme e un piano di incentivi per attrarre investimenti.

La nota stampa di Fratelli d'Italia

“Le scelte sbagliate costate investimenti eccessivi e rinunce dolorose, sorda ai richiami e alle proposte di Fratelli d’Italia, hanno portato l’amministrazione comunale a guida Pd a pagare con i numeri una crisi del turismo che a Riccione diventa ancora più evidente per il ruolo e l’immagine di una città che la Angelini ed i suoi sodali stanno mandando alla rovina.

D’obbligo da parte nostra mettere chi governa a livello locale di fronte alle sue responsabilità. Rincorrere le percentuali è un esercizio defaticante. Significa nascondere la realtà che, come sempre, va al di là dei numeri.

Il turismo a Riccione sta vivendo una forte crisi di offerta e di identità. Occorre quindi una svolta ampia e decisa che rimetta al centro un’offerta di qualità. Non basta tornare a chi eravamo. Bisogna invece partire da chi siamo ora. Ci vuole un piano strategico che coinvolga tutti gli aspetti identitari della città: dalla riqualificazione alberghiera al decoro urbano, dalla rivoluzione del piano spiaggia alla riforma del piano del commercio. Urgono un piano di incentivi agli investimenti e una forte accelerazione alla pianificazione di una programmazione di eventi che dia visibilità e qualità all’offerta turistica.

A tutto questo, per noi, vanno aggiunti un forte intervento per risolvere l’impasse della riqualificazione delle Terme e una più organica strategia per l’allungamento della stagione.

Determinante, infine, una migliore e più forte collaborazione fra le varie associazioni di categoria senza più avere problemi di recinto perché in questo momento di crisi bisogna che anche i piccoli interessi diventino sempre più argomento di confronto e discussione”.

Fratelli d’Italia Riccione Il Consiglio Direttivo